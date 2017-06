Nächste Bankenrettung

Filiale der Veneto Banca in Venedig Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Die beiden italienischen Krisenbanken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza werden auf Kosten der Steuerzahler zerschlagen. Insgesamt könnte die Abwicklung den Staat 17 Milliarden Euro kosten, erläuterte Finanzminister Pier Carlo Padoan am Sonntag abend nach einer Sondersitzung des Kabinetts.

Die profitablen Teile soll die Großbank Intesa Sanpaolo erhalten. Sie übernimmt die Geschäfte zum symbolischen Preis von einem Euro. Der Rest landet in einer sogenannten Bad Bank. Das kostet Italien zunächst 5,2 Milliarden Euro. Hinzu kommen bis zu zwölf Milliarden Euro an Staatsgarantien, um mögliche Verluste durch faule Kredite abzudecken, erläuterte Padoan.

Die EZB-Bankenaufsicht hatte die beiden Institute als wahrscheinlich nicht mehr überlebensfähig eingestuft. Eigentlich soll der seit Anfang 2016 greifende »Einheitliche Abwicklungsmechanismus« (Single Resolution Mechanism, SRM) verhindern, dass Geldhäuser in der EU erneut mit Milliarden an Steuermitteln gerettet werden. Die italienische Regierung nutzt daher ein Schlupfloch, das routinemäßige Insolvenzverfahren bei solchen Banken gestattet, die nicht als »systemisch wichtig« eingestuft werden. Es habe keine bessere Alternative gegeben, betonte Padoan.

Die EU-Kommission hatte die italienischen Pläne am Sonntag abend genehmigt. Der Prüfung zufolge seien die finanziellen Hilfen für den Teilverkauf der Popolare di Vicenza und die Banca Veneto an die Intesa Sanpaolo mit dem EU-Beihilferecht vereinbar, teilte die Behörde in Brüssel mit. Die Anteilseigner und die nachrangigen Gläubiger würden in vollem Umfang an den Kosten der Abwicklung beteiligt. »Italien hält die staatlichen Beihilfen für notwendig, um in der Region Venetien eine Störung des Wirtschaftslebens zu verhindern«, ließ die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager mitteilen. Zudem würden die Maßnahmen auch zur Konsolidierung des italienischen Bankensektors beitragen. (AFP/dpa/jW)