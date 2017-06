Ein Mörder mit Gewissen

In Gewissensqualen unberechenbar: Ain Anger als Zar Boris Foto: Bernd Uhlig/ Deutsche Oper Berlin

Der historische Boris Godunow regierte von 1598 bis 1605 als russischer Zar. Sein Versuch, eine neue Dynastie zu gründen, scheiterte an Hungersnöten, Adelsopposition und dem Verdacht, er habe den Thronfolger Dmitri umbringen lassen. Schließlich diente sich ein ehemaliger Mönch dem polnischen Hof mit der Behauptung an, er sei Dmitri und habe den Mordversuch überlebt. Die Polen ergriffen gerne die Gelegenheit, eine Marionette als angeblich legitimen Herrscher in Moskau einzusetzen. Boris starb kurz vor seiner Niederlage, sein Sohn wurde ermordet, seine Tochter vom Pseudo-Dmitri vergewaltigt und ins Kloster gesteckt.

Im Einklang mit der Geschichtsschreibung seiner Zeit brachte Mussorgski die Titelgestalt seiner Oper als Mörder auf die Bühne. Freilich handelt es sich – und das wird diesem Boris zum Verhängnis – um einen Mörder mit Gewissen. Die Schuld hindert ihn an dem zielstrebigen Handeln, das angesichts der inneren und äußeren Feinde notwendig wäre. Lange Zeit schwankt der Adel, ob er sich mit den Polen gegen den verhassten Zaren verbünden soll. Man würde schon wollen, aber niemand wagt dies als erster zu sagen: Es könnte ja sein, man bliebe der einzige und fände sich am Galgen wieder.

Als politische Oper ist das Werk ganz aktuell. Zu Beginn, vor Boris’ Krönung, wird der Jubel herbeigeprügelt. Der zukünftige Zar will nicht als machtgierig erscheinen, sondern demokratisch als Retter angefleht werden. Als Herrscher ist er von den Dingen, die weit unter ihm vor sich gehen, isoliert. Im Monolog wundert sich Boris glaubwürdig, dass das Volk trotz all seiner Wohltaten nicht dankbar ist. In anderen Szenen erfährt man von politischer Überwachung und vor allem von Hunger.

All das ist in den sieben Szenen der Erstfassung, die an der Deutschen Oper Berlin gespielt wird, nach Art einer Chronik zusammengefasst. Spätere Versionen sind erweitert, manche Aufführungen kombinieren die Fassungen. Das ist möglich, weil Mussorgski ohne ausgefeilte Dramaturgie Stationen einer Entwicklung zeigt. Bei aller Erkenntnis im Detail nähert sich dies einem problematisch fatalistischen Geschichtsbild an: ein ewiger Kreislauf von Herrschaft und Unterdrückung, wobei dem Volk nichts Besseres einfällt, als statt des Usurpators einen legitim geborenen Zaren herbeizusehnen. Und auch die Musik bringt vielfach Motive, die wie unentrinnbar in sich kreisen. Es gibt zwar ein verzweifelt lustiges Volkslied, aber das preist wieder nur die Schlauheit des Zaren Iwan, des Schrecklichen, im Krieg gegen die Tataren. Glockengeläut durchzieht die Oper: Krönungsglocken, Todesglocken, harmonisch ganz ähnlich vom Orchester eingefasst und von einem hinreißend bösen Klang.

Regisseur Richard Jones verzichtet auf modischen Blödsinn. Man muss keinen Wladimir Putin als Boris sehen, und keine acht Borisse, die das Publikum verwirren, indem sie als Persönlichkeitsstörung durchs Bühnenbild wuseln. Man sieht, und das ist ein seltenes Glück, ein Werk, und kein Regiekonzept. Dass sich Jones auf die Welt dieser Oper einlässt und die Figurenführung musikalische Impulse aufgreift, kommt dem Abend zugute.

Allerdings warten manche Massenszenen mit einer Überfülle an Details auf, besonders wo gleichzeitig unten das Volk zur Unterwerfung gezwungen wird und oben die Herrschenden ihre Politik treiben. Wenn man oben, als Angstvision des neuen Zaren, immer wieder die Ermordung Dmitris sieht, denkt man irgendwann: schon kapiert.

Die Stärke der Inszenierung liegt in der Bewegung von Einzelfiguren. Hauptgegner von Boris ist der intrigante Fürst Schuiski. Auch er ist historisch: Schuiski beerbte Dmitri als Zar und endete nach wenigen Jahren als polnischer Gefangener. Die neuere deutsche Dramatik hat ihn unterschiedlich dargestellt. In Volker Brauns »Dmitri« hat er Angst, als zu mächtiger Konkurrent des Zaren getötet zu werden, und sieht keinen Ausweg als den, seinerseits Zar zu werden. Peter Hacks dagegen ließ Schuiski in »Der falsche Zar« als idealen absolutistischen Politiker auftreten, der den polnischen Kolonialismus wie dessen inländische Knechte gekonnt austrickst. Mussorgski – und mit ihm Jones – ist näher an Braun. Bei ihm muss Schuiski Angst haben, dass der in seinen Gewissensqualen unberechenbare Boris ihn vernichtet. Die Rettung besteht darin, auf subtile Art Boris’ Gewissen zusätzlich zu belasten, so dass dessen Schwäche unübersehbar wird und die anderen Adligen verstehen, dass Treue zu diesem Zaren ihr Verderben wäre.

Ain Anger gibt den Zar Boris szenisch wie in der Abschattierung der Stimme überzeugend in der großen Spannbreite zwischen Herrschertriumph und verzweifeltem Todeskampf. Burkhard Ulrich stellt Schuiski als Politiker dar, der eben nur überleben will und zu diesem Zweck töten muss. Unter den zahlreichen anderen Rollen verdient der Bass Ante Jerkunica als Mönch Pimen hervorgehoben zu werden, zunächst ein unparteiischer Chronist der Verbrechen seiner Zeit. Eben seine gradlinige Ehrlichkeit macht ihn in der entscheidenden Situation zur geeigneten Waffe Schuiskis gegen den Zaren Boris.

Das Orchester der Deutschen Oper Berlin wirkte bei der Premiere am 17. Juni unter der Leitung von Kirill Karabits etwas blass. Es war alles da und hörbar. Doch kaum jemals klang es so geschärft, dass man verstand, weshalb wohlwollende Komponisten meinten, Mussorgskis Orchestersatz abmildern zu müssen. Man sah lieber als man hörte; in der heutigen Opernwelt ein seltener Fall.