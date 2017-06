Tödliche Falle

Bei einem am Donnerstag ausgebrochenen Brand in der peruanischen Hauptstadt Lima sind mindestens vier Menschen getötet und 89 verletzt worden. Das Feuer, das bis zum Sonntag noch nicht endgültig gelöscht werden konnte, war in einer Eisenwarenfirma ausgebrochen. Der peruanische Gewerkschaftsbund CGTP wies darauf hin, dass die Arbeiter im Betrieb eingeschlossen worden seien und so nicht vor den Flammen fliehen konnten. Verantwortlich dafür sei ein »Ausbeutungsmodell«, das dem privaten Profitstreben alles andere unterordnet. (jW)