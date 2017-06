De Mol lässt nicht locker

Ist der Telegraaf Mediagroep schlicht zu windig: Der Fernsehunternehmer und »Big Brother«-Erfinder John de Mol Foto: EPA/DPA/SANDER KONING

John de Mol versus Mediahuis. Der Endlosstreit bietet Stoff für eine Telenovela. Seit Monaten schon versucht der niederländische Medienmogul de Mol die finanziell angeschlagene Telegraaf Mediagroep (TMG) zu übernehmen. Immer wieder unterbreitet seine Firma Talpa dem Management neue Angebote. Doch die TMG-Führung lehnt regelmäßig ab. Zuletzt am Montag.

Das ärgert den reichen Mann offenbar sehr. Teilweise zu Recht, denn sein letztes Angebot liegt mit 6,50 Euro pro Anteil 50 Cent höher als das des einzigen Konkurrenten, des Mediahuis aus Belgien. Doch zu de Mols Leidwesen hat sich die TMG, die als Filetstück das auflagenstarke Boulevardblatt De Telegraaf mitbringt, längst für Mediahuis entschieden, das über 61 Prozent der Aktien verfügt. »Die Zusagen sind butterweich«, heißt es in einer Presseerklärung der TMG vom Montag über das Talpa-Angebot. Kurzum: Der millionenschwere Fernsehunternehmer ist der TMG schlichtweg zu windig. Das Mediahuis aus Flandern biete hingegen eine überzeugende Strategie.

De Mol sei wenig interessiert an den Zeitungen, sondern wolle die Internetaktivitäten ausbauen, listete die niederländische Webseite Villamedia am Dienstag die Bedenken der Chefetage auf. Anders als Mediahuis habe de Mol außerdem keinen Rückhalt im Betriebsrat. Der hat sich längst eindeutig für die Belgier ausgesprochen.

TMG will sich mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, im alten Stil Zeitung und Radio machen. Das Unternehmen denke darüber nach, seinen digitalen Zweig aufzugeben, wird gemunkelt. Obwohl TMG Digital für das letzte Jahr eine Umsatzsteigerung von 6,4 Prozent auf 35 Millionen Euro vorweisen kann. Der Telegraaf wäre über solche Zahlen froh.

De Mol lässt sich nicht aus dem Ring drängen. Durch Zukäufe hat er es jetzt auf einen Anteil von etwas unter 30 Prozent der TMG-Anteile gebracht. Niederländische Medien berichten, er lasse nun die restlichen zehn Prozent der Anteilseigner anrufen, um ihnen die Aktien abzukaufen. De Mol weiß, dass es unter den kleinen Anlegern durchaus Kritiker an der Geschäftspolitik der TMG gibt.

»Gelingt es den Flamen, das sinkende Flaggschiff De Telegraaf zu retten, mit dem Störsender John de Mol an Bord?« fragte die Volkskrant am Dienstag. Tatsächlich könnte es ungemütlich werden. Erreicht de Mol 33,33 Prozent der Anteile, hat er bei wichtigen Beschlüssen eine gewisse Sperrminorität. Die einfache Mehrheit reicht dann nicht mehr. Dadurch sollen kleinere Anteilhaber davor geschützt werden, dem Mehrheitsaktionär ausgeliefert zu sein. Außerdem bekäme er einen Sitz im Aufsichtsrat.

»Es sieht so aus, als strebe de Mol nach einer Position, in der die TMG nicht mehr um ihn herumkommt«, glaubt Niels Lammers von der Vereinigung für Aktienbesitzer (VEB) auf der Homepage von RTL Z. Möglicherweise schielt de Mol in Wirklichkeit auf den Radiosektor der TMG und hofft, dass sich die neuen Besitzer auf einen Deal einlassen. Sie werden de Mol los, aber nur mitsamt Radiogeschäft. Oder er lässt sich gegen viel Geld auszahlen.

Eine Lösung tut Not. Die Auflage des Telegraaf ist in den letzten 17 Jahren um 800.000 Exemplare geschrumpft. Aus dem Massenblatt mit mehr als einer Million Lesern ist ein normaler Mitbewerber geworden. Mit einer Printauflage von 390.000 ist der Telegraaf zwar immer noch die größte Zeitung des Landes, aber der Vorsprung ist geschmolzen. Die Auflage sei aber immer noch groß genug, um Gewinn zu machen, sei man sich bei Mediahuis sicher. Das glaubt jedenfalls Peter Vandermeersch, Chefredakteur beim NRC Handelsblad, das 2015 von den Belgiern aufgekauft wurde. »Ich denke, Mediahuis kann ein guter Feuerwehrmann sein«, sagt er gegenüber Villamedia. Das Geschäft soll noch in diesem Sommer unter Dach und Fach gebracht werden.

Bislang soll das Hickhack mit de Mol die Telegraaf Media Groep zehn Millionen Euro für juristische Unterstützung und Expertisen gekostet haben, wie der Kanal RTL Nieuws auf seiner Onlineseite Ende Mai berichtete. Beide Parteien fanden sich im März vor dem Handelsgericht wieder, wo de Mol geklagt hatte, weil er das bessere Angebot abgegeben habe. Er verlor das Verfahren.