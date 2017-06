Preis für Esther Bejarano

Der »Hildegard-Hamm-Brücher Förderpreis für Demokratie lernen und erfahren« wird in diesem Jahr Esther Bejarano verliehen. Dazu teilte das Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland am Mittwoch mit:

Seit 2009 richtet der Förderverein Demokratisch Handeln e. V. mit Unterstützung der Heidehof-Stiftung GmbH (Stuttgart) alljährlich den »Hildegard Hamm-Brücher Förderpreis für Demokratie lernen und erfahren« aus. Der Preis steht in diesem Jahr unter dem Thema »Für Demokratie – gegen rechtsaußen!« Er geht an die Sängerin und Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano. (…) Vorstand und Geschäftsführung des Förderprogramms erklärten zur Preisvergabe: »Esther Bejarano tritt aktiv und engagiert gegen Rechtsradikalismus und Neonazismus ein. Ihr Engagement bekommt eine besondere Kraft durch die von ihr bezeugte Erfahrung des menschenvernichtenden Terrors des Naziregimes, wobei sie dem Tod in Auschwitz als Mitglied des Lagerorchesters nur knapp entgehen konnte. Wir wollen mit diesem Preis die Lebensleistung, aber auch die bis heute aktuellen öffentlichen Aktivitäten von Esther Bejarano in Schulen und bei Jugendlichen – zusammen mit ihrer Rapgruppe »Microphone Mafia« – herausheben und anerkennen. Wir wissen, dass wir in Frau Bejarano nicht nur eine Zeitzeugin und Generationsgenossin unserer jüngst verstorbenen Preisstifterin Hildegard Hamm-Brücher ehren, sondern einen Menschen, der diese Zeitzeugenschaft gegenüber Jugendlichen und Schülern von heute nicht belehrend, sondern in Anerkennung von deren eigenen Ausdrucks- und Kulturformen vermittelt. Frau Bejarano setzt trotz ihrer Auschwitz-Erfahrung nicht auf Anklage, sondern auf Lebensmut und Zuversicht, aber auch auf den Appell an die demokratische Verantwortung gegenwärtiger und zukünftiger Generationen für eine offene Gesellschaft ohne Diskriminierung und rechte Gewalt.« Zwei Schulprojekte des Wettbewerbs »Demokratisch Handeln 2016/17« zum Themenkreis »Für Demokratie – gegen rechtsaußen« werden ebenfalls ausgezeichnet: Das Projekt »Auf der Suche nach dem Leben – Kinder in Auschwitz« des Gymnasiums Bergschule Apolda (Thüringen) sowie der »Stadthistorische Bildungstag« des Schulzentrums Carl von Ossietzky aus Bremerhaven (Bremen).

Wir freuen uns mit unserer Vorsitzenden Esther Bejarano über diese besondere Auszeichnung für ihre Arbeit!

Sevim Dagdelen, Sprecherin der Linksfraktion für internationale Beziehungen, erklärte am Mittwoch zu einem möglichen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten in der BRD:

Die Bundesregierung darf einen geplanten Propagandaauftritt des türkischen Präsidenten in Deutschland nicht zulassen. Es wäre hanebüchen, wenn Erdogan sich hierzulande von seinen Anhängern feiern lassen kann, während er in der Türkei seine Kritiker mit absurden Vorwürfen einsperrt. Die Bundesregierung kann selbstverständlich einen öffentlichen Auftritt eines ausländischen Staatsoberhauptes untersagen, wie das OVG Münster und das Bundesverfassungsgericht klargestellt haben. Die Bundesregierung darf Erdogan nicht den roten Teppich ausrollen, solange der Despot in der Türkei deutsche Staatsbürger wie Deniz Yücel und die Übersetzerin Mesale Tolu inhaftieren lässt oder an der Ausreise hindert wie den Wissenschaftler Sharo Garip. Die Bundesregierung muss klarstellen, dass Erdogan keine Arena in Deutschland für Hass und Hetze gegen Andersdenkende bekommt.