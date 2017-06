»Die Linke will den Arbeitsmarkt stärker regulieren«

Bundesparteitag der Partei Die Linke in Hannover (11. Juni) Foto: Peter Steffen/dpa

Wenige Monate vor der Bundestagswahl ruft die Initiative »Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wählen links« dazu auf, für die Partei Die Linke zu stimmen. Warum?

Wir sind eine Gruppe von aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die sich für Die Linke engagieren. Bereits seit die Partei zum ersten Mal zur Bundestagswahl antrat, organisieren wir Unterstützung für sie. Zu den Erstunterzeichnern gehören 78 Kolleginnen und Kollegen aus allen DGB-Gewerkschaften. Die Linkspartei unterstützen wir, weil es eine möglichst starke Kraft im Bundestag geben muss, die dort gewerkschaftliche und soziale Forderungen aufnimmt. Und das tut außer der Linken keine andere Partei.

Auf welche Forderungen der Partei beziehen Sie sich dabei?

Das Wahlprogramm von Die Linke liest sich bei den Themen Arbeit, Sozialstaat und Verteilungspolitik fast wie ein Kompendium der gewerkschaftlichen Forderungen. So fordert Die Linke, den Arbeitsmarkt wieder stärker zu regulieren und die Befristung von Arbeitsverträgen zurückzudrängen. Das Lohndumping durch den Einsatz von Leiharbeitern oder die Beschäftigung vermittels Werkverträgen soll verhindert, die Höchstarbeitszeit reduziert werden. Außerdem hat sich die Partei zum Ziel gesetzt, die Tarifbindung zu stärken. In einigen Bereichen geht sie über die Forderungen der Gewerkschaften sogar hinaus – was auch gut so ist –, etwa wenn sie sich für einen Mindestlohn von zwölf Euro einsetzt.

Im Aufruf der Initiative heißt es: »Wählt Die Linke für einen grundlegenden Politikwechsel!« Was verstehen Sie darunter?

Eine Abkehr von der neoliberalen Politik, die in diesem Land seit Jahrzehnten betrieben wird. Eine Bedingung dafür ist auf jeden Fall, dass es eine starke Linke gibt. Und sollte es die dafür nötigen politischen Voraussetzungen geben, wäre auch eine Regierungsbeteiligung sinnvoll. Doch SPD und Grüne lassen derzeit nicht erkennen, dass sie wirklich eine andere Politik betreiben wollen.

Aber mit der Linkspartei in der Regierung – wenn auch bisher nur auf Landesebene – haben die Gewerkschaften nicht nur gute Erfahrungen gemacht. SPD und Die Linke vernichteten in Berlin Stellen im öffentlichen Dienst; in Brandenburg trug die Partei kürzlich ein Gesetz mit, das weitere Möglichkeiten zur Ladenöffnung am Sonntag vorsieht; in Thüringen beschloss die Linkspartei ein neues Kitagesetz, »vergaß« dabei aber, staatliche Zuschüsse an einen beim Empfänger geltenden Tarifvertrag zu binden.

Eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei ist noch keine Gewähr dafür, dass gewerkschaftliche Forderungen durchgesetzt werden. Dafür braucht es den Druck der Gewerkschaften und womöglich auch Proteste gegen eine falsche Politik der Partei. Aber es macht einen großen Unterschied, ob Druck auf Die Linke ausgeübt werden muss und damit auf eine Partei, die für ihn empfänglich ist, oder auf neoliberale Regierungsparteien, die ohnehin nicht auf uns hören.

Die Gewerkschaft Verdi musste kürzlich die Stadt Potsdam verklagen, weil die dortige Stadtverordnetenversammlung erneut freigiebig Sonntagsöffnungen bewilligte – mit den Stimmen von SPD und Linkspartei. Die Gewerkschafterin Erika Ritter erklärte daraufhin, dass die Parteien »offensichtlich nicht« geneigt seien, besonders auf Verdi zu hören.

Es gibt tatsächlich diese Fälle, wo die Partei Positionen vertritt, mit denen wir nicht einverstanden sein können. Doch Die Linke ist dennoch die Partei, die am vehementesten für soziale Forderungen eintritt. Und die Linksfraktion im Bundestag hat in den vergangenen Jahren wirklich gute Arbeit darin geleistet, aus dem Parlament heraus den außerparlamentarischen Protest zu unterstützen. Das bringt unsere Forderungen weiter nach vorn.

Würden Sie dieser Formulierung zustimmen: In der Opposition ist Die Linke ein verlässlicher Bündnispartner der Gewerkschaften; in der Regierung wird der Umgang mit ihr schwierig.

Ich würde sagen: schwieriger. In der Regierung ist Die Linke auch dem Druck von anderer Seite ausgesetzt, etwa dem der anderen Koalitionsparteien. Sie übernimmt dann nicht mehr direkt die gewerkschaftlichen Positionen; die Auseinandersetzungen mit der Partei werden heftiger. Um so wichtiger ist es dann, dass es in der Linkspartei einen starken gewerkschaftlichen Flügel gibt.