Todesschüsse

Zwei Polizisten haben in Seattle eine schwangere schwarze Frau erschossen. Die 30jährige habe die Beamten am Sonntag morgen (Ortszeit) laut Polizeiangaben vom Montag wegen eines Einbruchsversuchs alarmiert. Als sie an der Wohnung ankamen, habe die Frau ein Messer in der Hand gehabt. Die Einsatzkräfte hätten dann das Feuer eröffnet. Angehörige der Getöteten äußerten sich bestürzt. Die Seattle Times zitierte ihre Schwester mit der Frage, warum die Polizisten keine nichttödlichen Waffen eingesetzt hätten. Angehörige und Nachbarn versammelten sich zu einer Mahnwache (Foto). (dpa/jW)