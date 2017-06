»Geld wird an die Geschäftsleitungen verteilt«

Foto: REUTERS/Pascal Lauener

Die Chefs der größten Schweizer Unternehmen haben sich erneut mehr Gehalt gegönnt. Das ist das Resultat der »Lohnschere-Studie«, die Ihre Gewerkschaft am Dienstag veröffentlicht hat. Sie haben sich die Lohnentwicklung im Jahr 2016 in 40 Schweizer Großkonzernen angesehen. Bitte führen Sie die Ergebnisse der Untersuchung etwas genauer aus.

Der Abstand zwischen den niedrigsten und den höchsten Löhnen ist in diesen Unternehmen erneut größer geworden. Im Schnitt war der höchste Lohn in diesen 40 Konzernen 165mal so hoch wie der niedrigste. Noch im Jahr 2015 lag das Verhältnis bei »nur« 1:150. Die Lohnschere öffnet sich also weiter, und dabei handelt es sich um einen Trend, den wir schon seit Jahren feststellen müssen. Wir haben zudem gesehen, dass in einigen dieser Unternehmen den Lohnabhängigen Opfer abverlangt werden, aber die Konzernchefs weiter gut abkassieren.

Sie haben gesagt, das Verhältnis betrage 1:165. Das würde bedeuten, dass die schlecht bezahlte Angestellte fast 14 Jahre arbeiten müsste, um den Lohn einzustreichen, den der Chef in einem einzigen Monat bezieht.

Man kann sich diese Unterschiede tatsächlich fast nicht mehr vorstellen. Wir müssen aber feststellen, dass die Erhöhung dieser CEO-Löhne die Lohnungleichheit insgesamt vorantreibt. Sie geben einen Trend vor, der sich dann in der ganzen Wirtschaft durchsetzt. Oben steigen die Saläre, unten stagnieren sie. So nahmen die CEO-Löhne der 40 Unternehmen um sieben Prozent zu, die der Beschäftigten aber nur um 0,7 Prozent. Gleichzeitig erleben wir, dass auch kleine und mittlere Betriebe die höheren Löhne stärker erhöhen als die geringen.

Wie hoch sind die Saläre der Spitzenverdiener?

Im Bereich der Banken und der Pharmaindustrie finden Sie Spitzenlöhne von elf, gar dreizehn Millionen Franken (etwa zehn bzw. zwölf Millionen Euro, jW). So verdiente Sergio Ermotti, der Chef der Schweizer Bank UBS, etwa 13,7 Millionen Franken.

Und andererseits werden Personen beschäftigt, die 4.000 Franken im Monat – den Betrag will Ihre Gewerkschaft als Mindestlohn etablieren – erhalten?

Wenn wir uns die Nahrungsmittelindustrie anschauen – hier ist etwa die Firma Nestlé tätig –, dann finden wir niedrige Löhne bei den Kollegen in der Produktion. Das Missverhältnis zwischen oben und unten macht deutlich, dass Geld für Lohnerhöhungen da wäre. Es wird aber sehr einseitig an die Geschäftsleitungsmitglieder verteilt – und natürlich auch an die Aktionäre.

Sie erwähnten eingangs, dass Firmen, die ihren Topmanagern Millionengehälter zahlen, von ihren Angestellten Einbußen verlangen.

Ein besonders krasses Beispiel dafür ist der Industriekonzern Georg Fischer. Im Jahr 2015 änderte sich der Wechselkurs des Franken zum Euro, und die Industrie konnte schwieriger Exporte absetzen. Da verlangte das Unternehmen von den Beschäftigten, jede Woche vier zusätzliche Stunden zu arbeiten. Elf Monate lang und unentgeltlich. Ende des Jahres bekamen die Arbeiter zwar eine Prämie von 1.000 Franken, doch im vergangenen Jahr gab es für sie keine Lohnerhöhung. Im selben Jahr steigerte die Firma ihren Gewinn um 14 Prozent. Und dem CEO wird ein Lohn von fast drei Millionen Franken gezahlt.

Wer bestimmt über die Entgelte der Chefs?

Es herrscht praktisch Selbstbedienung. Darin sind sich dazu forschende Wissenschaftler recht einig. Die Verwaltungsräte des einen Unternehmens sitzen oft auch in der Geschäftsleitung eines anderen. Die Leute kennen sich. Gegenseitig bestimmen sie die Löhne der Geschäftsleitungen und der Verwaltungsräte.

Sie haben in Ihrer Studie die Unterschiede zwischen den Löhnen betrachtet. Jene Summen, die den Aktionären über Dividenden zugute kommen, sind bei der Untersuchung außen vor gelassen. Werden aber nicht dort noch höhere Summen verschoben? So schrieb die Schweizer Boulevardzeitung Blick etwa, dass sich die Eigentümerin des Chemieunternehmens Ems-Chemie, Magdalena Martullo-Blocher, im vergangenen Jahr über 96 Millionen Franken freuen durfte.

Bezieht man die Dividenden noch mit ein, erhält die Umverteilung von unten nach oben ein noch drastischeres Ausmaß. Es ist eine gewaltige Verschiebung im Gange, die erhöhten CEO-Löhne sind davon nur ein kleiner Teil.