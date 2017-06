»Das Leben von Arbeitern zählt«

Unter der Überschrift »Working-class Lives Matter« (»Arbeiterleben zählen«) veröffentlichte die britische Tageszeitung Morning Star am Donnerstag folgenden redaktionellen Kommentar zum Hochhaussbrand in London:

Eine vermeidbare Tragödie hat erneut eine Wohngegend der Arbeiterklasse getroffen. Wobei das Inferno im Grenfell Tower das Beste in unserer multikulturellen Gesellschaft und bei unseren überbeanspruchten Notdiensten zum Vorschein brachte. (...)

Aber so sehr es das Herz erwärmt, einmal mehr zu sehen, wie sich eine multikulturelle Gemeinschaft angesichts einer ungeheuren Katastrophe zusammenschließt – andere Gefühle, Wut und Enttäuschung, rücken in den Vordergrund.

Es stellen sich Fragen wie diese: Warum gehen die tödlichen Tragödien in Wohnhäusern, an Arbeitsstätten, in Schulen und im Verkehr weiter – an Orten, an denen die Menschen das Recht haben, sich sicher zu fühlen? Und das nach den üblichen Vorträgen der Verantwortlichen über »nie wieder«, »wir sind im Herzen bei ihnen«, »mit unseren Gedanken und Gebeten«, »Lektion gelernt« usw.

Experten werden einige Zeit benötigen, um die genaue Ursache für das Inferno vom Greenfell Tower aufzudecken, aber sie werden sich auf technische Details konzentrieren.

Die wichtigste Frage aber, die wahrscheinlich nicht beantwortet werden wird, ist, warum diejenigen, in deren Händen die Zügel der Macht liegen, das Leben von Arbeitern als niedrig bewerten.

Eine Haupttriebkraft der Londoner Vermögenswerte in den vergangenen Jahren war der Bau von Hochhäusern, in denen Luxuswohnungen als Kapitalanlage angeboten wurden oder als zukünftiger Unterschlupf für Reiche aus Übersee. Ein Vergleich zwischen den Vorsichtsmaßregeln gegen Feuer und den Notfallvorschriften für diese Bauten und denen für Hochhäusern, die im Besitz der örtlichen Kommune sind, von rein geschäftlich handelnden Wirtschaftsunternehmen betrieben oder an private Vermieter verkauft werden, könnte aufschlussreich sein. Würden an Häusern mit Luxusapartments entflammbare Füllungen aus Polystyrol außen angebracht werden? Würde dort empfohlen werden, dass die Bewohner bei Ausbruch eines Feuers sich in ihre Zimmer einschließen und auf Hilfe warten sollten? Würde dort ein Haus mit 27 Stockwerken ohne Alarm- und ohne Sprinkleranlage für das gesamte Gebäude als hinnehmbar betrachtet werden? Würden dort acht Warnungen von Bewohnern innerhalb von drei Jahren wegen des unzureichenden Brandschutzes ignoriert werden? Würde dort der Bedarf an einem 24-Stunden-Conciergeservice missachtet werden, obwohl Bewohner ihn aus Sicherheitsgründen gefordert hatten? (…)

Die Zurückweisung des Änderungsantrags, den Jeremy Corbyn und sein Team im vergangenen Jahr zum Wohnungs- und Planungsgesetz der Regierung einbrachten, durch die Abgeordneten der Torys gibt einen Anhaltspunkt. Insbesondere sollten private Vermieter verpflichtet werden, ihre Immobilien sicher und »fit für menschliches Wohnen« zu machen. Es geht nicht einfach darum, dass viele dieser Torys selbst Vermieter sind. Auch diejenigen, die es nicht sind, halten es für ein unumstößliches Gesetz, dass private Profite Vorrang gegenüber dem Recht der arbeitenden Menschen haben, sich in ihrem eigenen Zuhause sicher zu fühlen. Ihre Taten sind deutlicher als ihre Worte. In ihren Augen ist das Leben von Angehörigen der Arbeiterklasse nichts wert.