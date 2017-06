Linke-Politikerin Jelpke: »Überwachungsfanatiker stoppen«

Ulla Jelpke, die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, kommentierte am Mittwoch die Ergebnisse der Innenministerkonferenz:

Angesichts einer auch für Deutschland nicht auszuschließenden terroristischen Bedrohung muss die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden verbessert werden – aber nicht auf Kosten von Grund- und Bürgerrechten. Das eklatante Behördenversagen im Fall des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri hat zwar die Notwendigkeit einer besseren Koordination und Kooperation der verschiedenen Bundes- und Landespolizeibehörden vor Augen geführt. Daraus aber die Notwendigkeit einer verstärkten Zentralisation anstelle des bewährten föderalen Aufbaus der Sicherheitsbehörden sowie eine weitere gegen das Trennungsgebot gerichtete Vernetzung von Polizei und Geheimdiensten abzuleiten, ist schlicht kontraproduktiv.

Leider instrumentalisieren insbesondere Unionsinnenminister den Kampf gegen den Terrorismus, um ihre alten und bislang zu Recht abgelehnten Klamotten doch noch hoffähig zu machen. Biometrische Gesichtserkennung auf Bahnhöfen und Flughäfen, Massenüberwachung an Mautstellen oder eine Ausweitung von DNA-Untersuchungen zur Rasterfahndung nach Tatverdächtigen sind Träume von Überwachungsfanatikern, die kein Mehr an Sicherheit bieten.

Das »Berliner Bündnis gegen rechts« machte am Mittwoch in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass ein Mitglied der »Identitären Bewegung« Berlin-Brandenburg im Abgeordnetenhaus für die AfD arbeitet:

Der wissenschaftliche Mitarbeiter der »Alternative für Deutschland« (AfD) Joel Bußmann sympathisiert nicht nur mit der rechten Gruppierung »Identitäre Bewegung« (IB), sondern ist auch für sie aktiv. Bußmann arbeitet für den Berliner Abgeordneten Thorsten Weiß und ist einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden der »Jungen Alternative« in Berlin. Darüber hinaus ist er in dem Bezirksverband der AfD Berlin-Mitte aktiv und trat für diese im Zuge der Berliner Abgeordnetenhauswahl 2016 an. Neben seinem politischen Engagement bei der AfD nahm Bußmann am 17. Juni 2016 an einer Demonstration der IB in Berlin-Mitte teil, die jedoch erfolgreich von Antifaschisten blockiert werden konnte. »Auf der Demonstration der IB im letzten Jahr wurden etliche Verbindungen zwischen den ›Identitären‹ und der ›Jungen Alternative‹ sichtbar; Joel Bußmann ist nur ein Beispiel von vielen«, sagt Aaron Bruckmiller, Pressesprecher des Berliner Bündnis gegen rechts. »Durch ihre personellen Überschneidungen mit der AfD erhält die rassistische, antifeministische, islamfeindliche und in vielerlei Hinsicht auch faschistische Ideologie der ›Identitären Bewegung‹ Einzug in das Berliner Abgeordnetenhaus«, so Bruckmiller weiter. Bußmann ist mit Robert Timm, »Führer« der »Identitären Bewegung« Berlin-Brandenburg, befreundet und verbreitet auf Facebook Beiträge von diesem und der IB. »Der Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD gegenüber der ›Identitären Bewegung‹ ist eine Farce«, sagt Bruckmiller. »Die AfD soll endlich offen zugeben, dass sie mit den ›Identitären‹ zusammenarbeitet und nicht scheinheilig so tun, als ob es diese Verbindungen nicht gibt. Sie soll sich endlich zu dem Neonazismus der ›Identitären Bewegung‹ bekennen oder deren Mitglieder aktiv und konsequent ausschließen. (…)