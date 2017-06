Sessions weiß von nichts

Jefferson »Jeff« Sessions am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

US-Justizminister Jefferson »Jeff« Sessions hat am Dienstag (Ortszeit) vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats alle Vorwürfe zurückgewiesen, in eine Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfs durch Russland im vergangenen Jahr verwickelt zu sein. Derartige Unterstellungen seien eine »entsetzliche und abscheuliche Lüge«, sagte er unter Eid. »Ich hatte niemals Gespräche oder Treffen mit Vertretern Russlands, bei denen es um irgendeine Art einer Beeinflussung des Wahlkampfs oder der Wahl in den Vereinigten Staaten gegangen wäre. Außerdem weiß ich nichts über irgendwelche Unterredungen von irgendwem, der mit Donald Trumps Wahlkampfteam verbunden wäre.«

Auf alle Fragen, die US-Präsident Donald Trump selbst betrafen, antwortete Sessions dagegen nicht oder nur ausweichend und berief sich auf das Recht des US-Präsidenten, Angaben aus privaten Gesprächen zu verweigern. Der Präsident kann über solche Unterredungen eine Art Schweigegelübde verhängen. Trump habe zwar von diesem »executive privilege« noch keinen Gebrauch gemacht, sagte Sessions, er wolle dieses Recht jedoch schützen.

Verärgert reagierten Senatoren der oppositionellen Demokratischen Partei darauf, dass Sessions mehrfach Erinnerungslücken geltend machte. »Dieses ist eine Kongressuntersuchung. Sie behindern sie, indem Sie nicht antworten«, sagte Senator Martin Heinrich. »Ihr Schweigen spricht Bände.«

Der 70jährige Sessions, der im Wahlkampf einer der wichtigsten Unterstützer Trumps gewesen war, hatte im Bestätigungsverfahren für den Ministerposten zunächst zwei Treffen mit Russlands Botschafter Sergej Kisljak verschwiegen und erst später zugegeben. Die Gespräche seien jedoch in jeder Hinsicht angemessen gewesen. Nie habe er mit russischen Regierungsmitarbeitern über »irgendwelche Arten von Einmischungen in irgendwelche Kampagnen oder Wahlen« gesprochen. Auch wisse er nichts davon, dass andere Trump-Mitarbeiter solche Gespräche geführt hätten.

Die Vorsitzende des Republican National Committee, des nationalen Organisationsgremiums der Republikaner, Ronna Romney McDaniel, lobte nach Sessions’ Auftritt dessen »Ehrlichkeit und Professionalität«. Sie sagte, es gebe »keine Beweise von geheimen Absprachen, Fehlverhalten oder Justizbehinderung durch Präsident Trump oder das Weiße Haus«. Der Abgeordnete James Langevin von den Demokraten kritisierte hingegen, Sessions’ Aussage sei »substanzlos, teilnahmslos und inakzeptabel« gewesen. (dpa/AFP/jW)