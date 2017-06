Trumps profitable Präsidentschaft

Ein Stein des Anstoßes: Das Trump International Hotel in Washington, D.C. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Wegen des Verdachts auf unzulässige Bereicherung im Amt haben zwei Generalstaatsanwälte Klage gegen US-Präsident Donald Trump eingereicht. Die obersten Strafverfolger des US-Bundesstaats Maryland und der Hauptstadt Washington, D. C. werfen Trump nach eigenen Angaben vom Montag vor, das Präsidentenamt in verfassungswidriger Weise für seine geschäftlichen Interessen zu missbrauchen. Dabei geht es unter anderem um ein Luxushotel in Washington.

Nie zuvor in der US-Geschichte habe es einen Präsidenten gegeben, der sich wie Trump weigere, »sich in angemessener Weise von seinen Beteiligungen loszusagen«, erklärte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtbezirks District of Columbia, Karl Racine. Er warf Trump einen »eklatanten« Verfassungsverstoß vor. Konkret bezieht sich die Klage unter anderem auf das in Nähe des Weißen Hauses gelegene »Trump International Hotel«, das bei ausländischen Regierungsmitgliedern große Beliebtheit genießt. Das Luxushotel befindet sich in einem historischen Postgebäude, welches die Trump-Firma von der Bundesregierung gemietet hat.

Die Klage verweist auf Medienberichte, wonach Diplomaten aus dem Nahen Osten und Asien in dem Hotel mit der Absicht übernachten, sich beim US-Präsidenten einzuschmeicheln.

Als weitere Beispiele für die mutmaßliche Verquickung von Präsidentenamt und unternehmerischen Interessen nennen die Kläger die Vermietung von Räumlichkeiten im New Yorker Trump Tower an die chinesische Staatsbank ICBC. Ferner heben die Kläger hervor, dass Trump weiterhin finanziell von seinen Immobilienprojekten, Hotels und Golfanlagen im Ausland profitiere.

Trump hatte seine Unternehmen nach seinem Amtsantritt nicht verkauft oder einem unabhängigen Vermögensverwalter unterstellt, sondern lediglich die Tagesgeschäfte an seine beiden erwachsenen Söhne übertragen. Laut den Klägern verstößt er damit gegen die sogenannten Vergütungsklauseln der Verfassung, die es Regierungsmitarbeitern untersagen, Geschenke oder Begünstigungen von ausländischen Regierungen anzunehmen. (AFP/jW)