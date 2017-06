Rauf wie auf Samt, runter wie Öl

Foto: picture alliance/United Archives

»The sun is sinking in the west …« singt Dean Martin, auf einer Pritsche im Gefängnis liegend, Ricky Nelson begleitet ihn auf der Gitarre, Walter Brennan spielt Mundharmonika, und John Wayne, der im Hart-und-gefährlich-und-scheiße-kucken-Können immer mein Vorbild war und offensichtlich auch das von Charly Hübner ist, hört mit freundlichem Lächeln zu. »My Rifle, My Pony and Me« heißt die charmante, männliche Hymne in »Rio Bravo« von Howard Hawks aus dem Jahr 1959, und Dean Martin, der Dude (Foto) spielt, einen völlig versoffenen und dann rekonvaleszierenden Hilfssheriff, singt sie so samtig, zärtlich und gentle, wie nur er es vermochte.

Angie Dickinson spielt die weibliche Hauptrolle in diesem Westernklassiker: eine geheimnisvolle junge Spielerin mit Engelsgesicht, mutig, entschlossen und schön, und als sie ein Trikot anzieht, um den Sheriff (Wayne) zu provozieren, zeigt sie ein Lächeln, ein Fahrgestell und ein Versprechen, für das jeder Mann, der nur halbwegs bei Trost ist, alles stehen und liegen ließe.

In »Rio Bravo« demonstrierte Dean Martin, geboren am 7. Juni 1917 als Dino Crocetti, gestorben am 25. Dezember 1995, seine Qualitäten als Schauspieler und als Sänger, und wie immer demonstrierte er nicht demonstrativ, sondern leger; seine dritte Stärke, das Entertainment, offenbarte sich bei Liveauftritten. Als Sänger schätze ich ihn höher als Frank Sinatra, als Bühnenkünstler mehr als Sammy Davis junior; zu dritt machten sie als Rat Pack die Bars auf den breiten Avenues unsicher; Backstreet Guys waren sie als erfolgreiche Männer alle drei nicht mehr, aber Dean Martin hatte einen Schmelz in der Stimme, einen Charme, ein so entwaffnendes Volare!-Lächeln und eine Lässigkeit im Auftreten, die auch unter diesen dreien einzigartig ist.

Wenn der Schmelz sich auf dem schmalen Grat zum Schmalz bewegte, nahm der Puls vieler Frauen Fahrt auf; dabei war er männlich ohne brachialen Machismo; maximal einen Touch of Macho kann man ihm nachsagen. Wenn er in »Memories Are Made of This« die Worte »three little kids for the flavor« singt, spürt man direkt die Freuden der Harmonie, gewürzt mit einem ganz kleinen ironischen Augenaufschlag. »Gentle on My Mind« darf man als Lebenswunsch Dean Martins ansehen; kein Wunder, dass Joey Burns und John Convertino von Giant Sand, bevor sie sich dann ganz Calexico widmeten, Mitbegründer der Instrumentalband Friends of Dean Martinez waren. Wenn diese Band aus Arizona spielt, sieht man, wie der Wind die Gestrüppkugeln, auch Tumble Weed genannt, durch die Wüste vor sich hertreibt.

Das Lied aller Lieder von Dean Martin ist »Sway«, eine Komposition, auf die man körperlich, also seelisch reagieren muss; »Sway« ist Liebesgesang und Liebestanz, noch intensiver als Liebe machen und dabei durchaus humorvoll, was den meisten Menschen bei den vom Austausch zweier Universen zum nackten Vollzug herabgesunkenen Vorgängen abhanden gekommen ist. In Dean Martins Stimme sinken die Welt und die Liebe nicht herab, denn er singt sie hinauf in die schönsten Sphären. »Round the bend / She'll be waiting / For my rifle, my pony and me …«