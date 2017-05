Mit einer neuen Verfassung für den Frieden

»Für die Verteidigung der Demokratie in Venezuela und Lateinamerika«: Solidaritätskundgebung am Dienstag in La Paz Foto: David Mercado/REUTERS

Caracas. In Venezuela hat am Mittwoch die zweitägige Anmeldefrist für Kandidaten begonnen, die sich um einen Sitz in der Verfassunggebenden Versammlung bewerben wollen. Diese soll nach Angaben des Nationalen Wahlrats (CNE) Ende Juli gewählt werden. Für die Anmeldung richtete der CNE ein Formular auf seiner Homepage ein. Allerdings war dieses am Mittwoch vormittag zunächst nicht aufrufbar. Ob die Internetseite der Behörde aufgrund des großen Andrangs in die Knie gegangen war oder andere Gründe dafür vorlagen, konnte zunächst nicht ermittelt werden.

Unterdessen wächst in Lateinamerika die Unterstützung für die Regierung Venezuelas. In Bolivien (Foto) versammelten sich am Dienstag (Ortszeit) Hunderte Menschen vor der Botschaft der Bolivarischen Republik, in anderen Ländern kam es ebenfalls zu Solidaritätskundgebungen. Auch in Caracas wollten am Mittwoch erneut Anhänger der Regierung demonstrieren. (jW)