»Wir ziehen dahin, wo allen alles gehört ...«

Porträt des Guerillero als junger Arbeiter: Passbild aus Knofo Kröchers Lehrlingsausweis Foto: Archiv Kröcher/ Basisdruck

Norbert Kröcher, genannt Knofo, nach eigenen Worten Gammler, Hippie, Haschrebell, proletarisch-libertärer Sozialist, Bankräuber, Anarchist, Antizombionist, Moped- und Motorradliebhaber, hat sich im September 2016 in seiner Heimatstadt Berlin erschossen, nachdem er kurz zuvor von einer unheilbaren Krebserkrankung erfahren hatte. Er wurde 66 Jahre alt.

Knofo war 1972 Mitbegründer der Bewegung 2. Juni. 1977 geriet er in Schweden in Haft und musste bis 1985 einsitzen. Im August 2017 hatte er seine Lebenserinnerungen vollendet, denen der Dichter Bert Papenfuß, ein langjähriger Freund Knofos, als Herausgeber den letzten Schliff verlieh. Der Erinnerungen erste Folge erscheint in diesen Tagen unter dem Titel »K. und der Verkehr. Erinnerungen an bewegte Zeiten. Erster Teil: 1950–1989« bei Basisdruck, Berlin. Papenfuß merkt zum Stil des Buches an: »Knofos Stil würde als – fesselnd, wie ich meine – proletarisch durchgehen, aber sowat interessiert heut keinen mehr; Hauptsache, der Stoff geht über die Theke, die in Knofos Fall auch eine Hutschnur sein könnte.«

Jugend in Trümmern

Das Manuskript wurde zunächst in die Hände eines anderen linken Verlages gegeben, doch dessen Chefin wollte den ersten Teil über Knofos proletarische Kindheit und Jugend im Nachkriegsberlin – seine Mutter war Köchin, sein Vater Kraftfahrer – komplett streichen, obwohl dieser allerlei Hinweise darauf bietet, warum er später Mitbegründer einer sich als spaßige Stadtguerilla begreifenden Organisation wurde. Es wiederholte sich in modifizierter Form, was Knofo zu Zeiten der Studentenbewegung widerfahren war: »Außer der Haartracht unterschied uns einiges von den Studenten. Die schienen uns zu angestrengt, redeten oft unverständliches Zeug und benutzten einen Haufen Wörter, die wir Lehrlinge und jungen Arbeiter nicht kannten. Einige Wortführer der Studenten behandelten uns von oben herab. Manchmal, wenn sie uns agitieren wollten, predigten sie nur. Den Ton kannten wir von Eltern, Lehrern und Ausbildern zur Genüge. Außerhalb der Universitäten verband uns mit dem Gros der Studenten nicht viel, obwohl es Überschneidungen gab.« Oder lag der Streichungswunsch am häufigen Gebrauch des Wortes »ficken«? Knofo wuchs im Süden Neuköllns auf. Seine ersten Abenteuer erlebte er in den Trümmern. Zu Hause wurde zwar nicht im eigentlichen Sinne gehungert, aber »Meistens war einfach nur etwas zu wenig Essen da, oder von minderer Qualität. Zur Schule ging ich oft mit Stullen, deren Belag aus Wasser mit Zucker, Rübensaft oder Kunsthonig bestand. Die paar Scheiben Käse oder Wurst, die wir uns leisten konnten, bekam natürlich mein Vater mit zur Arbeit. (...) Das Essen insgesamt war miserabel.«

Sein Vater hatte sich mit einer List aus der Wehrmacht verabschiedet, und »Mutters Einsichten waren einfach, klug und glasklar: Die Nazis sind Verbrecher, die, wie auch immer, wieder verschwinden müssen. In der Partei ihres ersten Mannes, der illegalen KPD, war sie nicht. Das hielt sie allerdings nicht davon ab, die Parteibücher der gesamten Zelle ihres Mannes in der Wohnung aufzubewahren. Sie rollte die Dinger und versteckte sie in den hohlen Beinen des Ehebettes. Ein paarmal übernahm sie auch Aufgaben wie Kurierdienste oder Mal- und Stempelaktionen.«

Berufswunsch: Nazijäger

Das erste von Knofo bewusst wahrgenommene politische Ereignis war der Bau der Berliner Mauer, der seinen Aktionsradius erheblich einschränkte. »Der Treptower Park war die nächstliegende Grünfläche für mich gewesen. Jeden Sonntag traf ich mich hier mit anderen Kindern zum Fußballspielen. Dass sie Ostberliner waren, wurde mir erst jetzt bewusst. Was sollten die nun ohne mich anfangen? Ich war der beste Torwart weit und breit. Mein Vorbild war der sowjetische Nationaltorwart Lew Jaschin.«

»In der Schule«, so Knofo, »habe ich nicht viel gelernt, außer eines: Hinsichtlich der Vermittlung und Aneignung von Wissen und Bildung und der Ausbildung von Persönlichkeiten war unser Schulsystem eine blanke Katastrophe«. Bei den Berufsvorstellungen hatte er zunächst klare Präferenzen gehabt: Feuerwehr oder Eisenbahn. Sein zwischenzeitlich geäußerter Wunsch, Polizist zu werden, scheiterte am umgehend von seinen Brüdern einberufenen Familiengericht. Dann reifte in ihm ein neuer Berufswunsch, »der zwar nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß, aber auch nicht vehement abgelehnt wurde: Ich wollte Nazijäger werden. Über den ersten großen Auschwitz-Prozess wusste ich Bescheid, hatte jedoch nicht verstanden, warum man die Täter für unzählige Morde nur zu unverhältnismäßig geringen Gefängnisstrafen verurteilt hatte. Ich würde eine Truppe aufstellen, diese Schweinehunde aufspüren und – umlegen. Ganz einfach umlegen.« Aus dieser Karriere wurde nichts, Knofo begann eine Lehre beim Fernmeldeamt.

»Ein Tag, so wunderschön wie heute« – Gabi Kröcher-Tiedemann (r.) mit dem Pfarrer Heinrich Albertz vor dem Abflug der Boeing, die sie und fünf andere Gefangenen in die Freiheit bringen sollte Foto: dpa - Bildfunk

Ein Freund namens Fred, einst Soziologiestudent, dann Gammler und Gelegenheitsarbeiter, hatte »nicht unerheblichen Anteil« an Knofos beginnender Politisierung. Die Lektüre marxistischer und anarchistischer Klassiker überforderte Knofo mehr als einmal, er »verstand manchmal nur die Hälfte. Zur Gänze verstand ich hingegen, dass der Krieg in Vietnam ein Verbrechen war. In dem winzigen Weiler namens My Lai massakrierten die amerikanischen Soldaten die gesamte Bevölkerung. Die Photos gingen durch die Weltpresse. Ich sah sie im Stern und war fassungslos. In der darauffolgenden Nacht zogen Fred und ich los und zündeten in der Clay-Allee zwei Ami-Schlitten an – ein Akt der Hilflosigkeit.«

Der 2. Juni veränderte alles

Die tödlichen Schüsse auf den Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 veränderten alles. »Auch unter den Studenten verstanden nun einige, dass es sich nicht mehr nur um eine Studentenrevolte handelte, sondern um ein Aufbegehren der Jugend, die an den Grundpfeilern der erstarrten Gesellschaft rüttelte. (...) Der Feind bekam Namen: Kapitalismus, Imperialismus. Der große Rahmen, der den Protest zusammenhielt, war der verbrecherische Krieg in Vietnam und der Kampf der diversen Befreiungsbewegungen auf drei Kontinenten. (...) Überall, wo sich der Konflikt zwischen ›oben‹ und ›unten‹ verschärfte, wollten wir uns mit dosierter Gegengewalt gegen die organisierte Gewalt von Staat und Kapital einmischen.« Allerdings träumten sie auch von einer »richtigen« Guerilla nach süd­amerikanischem Vorbild. Den »Leninisten mit Knarren«, also der RAF, wollten sie sich nicht anschließen.

Anfang 1972 fand im Keller einer ehemaligen Kreuzberger Bäckerei ein legendäres Treffen statt: »Ein halbes Dutzend Delegierter verschiedener militanter Gruppen, deren kleinster gemeinsamer Nenner war, sich nicht von der RAF rekrutieren zu lassen, beschloss die Gründung des proletarischen libertär-sozialistischen Pendants zur leninistisch-maoistisch orientierten RAF. Der Oberbegriff ›Bewegung‹ war schnell gefunden, den ›2. Juni‹ warf Gabi (Kröcher-Tiedemann) ein. Dieser Name wurde von allen Anwesenden, darunter auch meiner Wenigkeit, akzeptiert. Warum ›2. Juni‹? Weil dann Polizei und Presse bei all unseren Aktionen erklären müssen, was am 2. Juni 1967 geschehen war, wer Benno Ohnesorg ermordet hatte.«

Knofo und Peter-Paul Zahl verfassten gar ein Programm für die neue Bewegung, doch davon erfuhren deren Genossen erst sechs Jahren später aus den Akten des Lorenz-Prozesses. Ende Februar 1975 entführte ein Westberliner Kommando der Bewegung 2. Juni den CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz mit der Forderung: Freilassung von sechs Gefangenen: Horst Mahler, Verena Becker, Ingrid Siepmann, Rolf Heißler, Rolf Pohle und Gabi Kröcher-Tiedemann. Horst Mahler hatte sich von der RAF ab- und der KPD/AO zugewandt und lehnte den Flug nach Jemen ab. Auch Knofos Frau Gabi wollte zunächst nicht mit, änderte dann aber ihre Meinung. Knofo hatte sich schon lange vor dieser Aktion nach Schweden abgesetzt und konnte das erfreuliche Geschehen nur am TV verfolgen: »›So ein Tag, so wunderschön wie heute‹, lautete der Code, der den Genossen des Kommandos signalisierte, dass die Gefangenen ihr Ziel (den Südjemen) erreicht hatten und man Peter Lorenz wieder in die Arme seiner Frau entlassen konnte. Vorher durfte Gabi noch auf der Gangway des Fliegers in die Kameras winken. Sie sah hinreißend aus.«

Nur Meinhof ließ er gelten

Über die Bewegung 2. Juni erfahren wir ansonsten aus Knofos Buch recht wenig, er widmet sich vor allem ausführlichen Schilderungen seiner Geld- und Waffenbeschaffungsmaßnahmen. Ein eingehender Versuch, das Scheitern des 2. Juni zu erklären, unterbleibt. Es greift zu kurz, dieses auf schillernde Gestalten wie etwa Bommi Baumann zurückführen zu wollen. Bei aller Betonung der Solidarität mit der RAF, lässt Knofo nur eine Person aus deren Zusammenhang gelten: Ulrike Meinhof. Bei Andreas Baader war er sich nach einer einzigen Begegnung sicher: »Eine Filmfigur. (...) Wir schissen ­darauf, uns von bürgerlichen Intellektuellen schurigeln zu lassen.« Wird Baader ansonsten nicht immer als subproletarische Existenz dargestellt? Bei den Berichten über seine Knastzeit bleibt Knofos Diskussion der Forderung der Gefangenen aus der RAF nach Zusammenlegung unterkomplex.

Am Ostersonntag 1979 erfuhr Knofo, dass sich in dem Bochumer Knast, in dem er einsaß, der 14jährige Rudi Anuth, wegen »Rückfalldiebstahl« in Einzelhaft, mit seinem Hosengürtel am Fenstergitter der Zelle erhängt hatte. Knofo widmete ihm ein rührendes Gedicht, in dem es heißt: »Ach mensch, wir LEBEN – noch; / am gitter hing nur deine hülle. / Rudi, kleiner bruder, / komm her, komm mit, / wir ziehen weiter/ in eine andre welt, / die alles verspricht und alles hält, / mit eigner hand am ruder – / wir ziehen dahin, wo allen alles gehört.«