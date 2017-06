Magerquark in Kleinsthäppchen

Die Rezeptur für heutige Erzählungen scheint denkbar einfach: Man geht zu Beginn unmittelbar in medias res, wählt einen sympathischen Erzähler, der alles hübsch filtert und dekoriert. Schicksalshafte Wendepunkte braucht es dabei gar nicht, vielen reicht schon der Alltag als Sujet. Und fertig ist die Prosa en miniature. Wieviel Kunstfertigkeit jedoch gerade dieses durch Kürze und Konzentration gekennzeichnete Genre verlangt, liest sich etwa an den luziden Erzählungen eines F. Scott Fitzgerald oder einer Alice Munro ab. Sie beherrschen auf wundersame Weise ein Paradox: Je leichter sie schreiben, desto ernsthafter ist ihr Gegenstand. Bei Allisa Walsers aktuellem Band »Eindeutiger Versuch einer Verführung« trifft dies allerdings nicht zu. Handwerklich mögen ihre Texte gut gebaut sein. Aber dieser Umstand täuscht nicht über die Leere und Banalität hinweg, die sich hinter der Aura einer vermeintlich unverbrauchten Lakonie verbirgt.

Das meiste, was wir lesen, versandet im Nichts. Bereits die erste Geschichte »Wie sie tickt« deutet so manches an, ohne etwas davon fortzuspinnen. Erzählt wird von der Begegnung zweier Frauen im Kino. Beide beginnen ein Gespräch über »King Kong«, davor werden noch rasch ein paar Hinweise – etwa auf Werke von Goethe oder Kleists »Erdbeben in Chili« – verstreut. Denn das erweckt zumindest den Eindruck einer unglaublichen Belesenheit. Aber steckt auch ein besonderer Sinn dahinter? Vielleicht, denkt sich der Leser, tut sich der ja noch im Rahmen der Lektüre weiterer Erzählungen auf. Falsch gedacht, auch ansonsten erwartet ihn literarische Magerkost. Mal haben wir für einige Minuten am Stress eines Protagonisten vor der Abreise zum Flughafen teil, ein andermal verfolgen wir ein Telefonat über die Verteilung von Jodtabletten gegen Radioaktivität aus unsicheren belgischen Atomkraftwerken. Weder die Figuren werden daraus schlau noch der Rezipient. Nun gut, weiter im Buch. Irgend etwas muss doch auf knapp 160 Seiten Gehalt haben. Vielleicht jene Episode über eine Frau, die nachts neben ihrem Mann »Zum x-ten Mal«, wie der Titel lautet, nicht einschlafen kann? Oder doch eher die Miniatur über die Selbstdegradierung einer Protagonistin, die sich einem kranken Millionär unterwirft? Wer’s glaubt …

Und während man gelangweilt von einem Geplänkel zum nächsten blättert – immer in der Hoffnung, da mag noch irgendwo der große Coup auf einen warten –, findet sich überall halbgare Gesellschaftskritik im ­Kleinformat: zum Beispiel über Entfremdung von der Natur (welch ein neues Thema!), den Glyphosateinsatz und nicht zuletzt die Beherrschung der Tiere durch die Menschen. Hätte sich die Tochter des großen Martin Walser dem letzten, höchst brisanten Problemfeld intensiver gewidmet, hätte dieses Buch doch noch ein wenig an Substanz gewinnen können. Statt dessen ist ein Strauß von Nichtigkeiten entstanden, eine Feld-und-Wiesen-Zusammenstellung, bunt, beliebig und allzu bald schon verblüht.