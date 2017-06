Die Löwen wieder

Großer Wurf: Rafael Baena Gonzalez (Löwen) am Mittwoch in Mannheim Foto: Uwe Anspach/dpa

Mannheim. Mit einem 28:19-Erfolg gegen den THW Kiel verteidigten die Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch abend die deutsche Handballmeisterschaft. Stunden zuvor hatte Verfolger Flensburg in Göppingen mit 31:27 verloren. So konnten die Mannheimer schon am 32. von 34 Spieltagen feiern. Maßgeblich war ihr Abwehrbollwerk. Der Kieler Rekordmeister erzielte erstmals in dieser Saison keine 20 Tore. Die Löwen agierten in der Verteidigung bissig, Torhüter Mikael Appelgren bot eine grandiose Partie, parierte 60 Prozent der Würfe auf sein Tor, darunter acht von neun Versuchen aus dem Rückraum.

Über Ballgewinne in der Defensive zogen die Löwen ihr schnelles Spiel auf. Sieben Treffer erzielten sie durch Tempogegenstöße, Kiel keinen einzigen. Allerdings standen auch die verletzungsgeschwächten Kieler lange sehr gut und konnten sich immer wieder bis zur Sechs-Meter-Linie durchtanken oder Kreisläufer Patrick Wiencek bedienen. Zur Halbzeit führten die Löwen nur 11:10.

Dann kam Andy Schmid. Der Schweizer Löwen-Kapitän traf vier Mal in Folge, dem THW ging allmählich die Puste aus. Zwar brachte THW-Linkshänder Christian Zeitz in den letzten 20 Minuten noch fünf Würfe im Tor unter. Viel mehr konnte Kiel aber nicht bieten, die Löwen zogen davon, und spätestens beim 24:14 zehn Minuten vor Schluss war die Meisterschaft entschieden.

Im Tabellenkeller ist Coburg nicht mehr zu retten. Auf den weiteren Abstiegsplätzen stehen Balingen-Weilstetten (17 Punkte) und Lemgo (19), das am Mittwoch gegen den Tabellensechsten Wetzlar gewann, was im Normalfall gereicht hätte, die Abstiegsplätze zu verlassen. Doch auch Stuttgart und Gummersbach gewannen auswärts gegen vermeintlich stärkere Gegner: Stuttgart (jetzt 20 Punkte) in Minden, Gummersbach (21 Punkte) in Berlin.

Am Samstag beginnt in Köln das Final-Four-Turnier der Champions League. Erstmals seit 2005 ohne ein Team aus der selbsternannten »stärksten Liga der Welt«. In Balingen und Lemgo wird man sich weniger für Skopje, Veszprem, Barcelona und Paris interessieren als dafür, wie sich Coburg ab 19 Uhr in Stuttgart schlägt.