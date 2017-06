Freispruch für Brüder von Hatun Sürücü

Sie ist eines von vielen Opfern sogenannter Ehrenmorde in der Bundesrepublik: Hatun Sürücü. Die 23jährige wurde am 7. Februar 2005 von ihrem Bruder Ayhan in Berlin erschossen. Alljährlich finden in Berlin zu ihrem Todestag Gedenkkundgebungen für sie statt Foto: Arno Burgi/dpa

Der eben noch Angeklagte dreht sich nach dem Freispruch am Dienstag noch einmal triumphierend zu den anwesenden Medienvertretern um. Was er sagt, geht im allgemeinen Stimmengewirr unter, doch versöhnlich klingt es nicht. Das Gericht in Istanbul hat den 38jährigen gerade vom Vorwurf der Beihilfe zur vorsätzlichen Tötung seiner Schwester Hatun Sürücü in Berlin vor zwölf Jahren freigesprochen – genau wie seinen 36jährigen Bruder, der sich an diesem letzten Verhandlungstag entschuldigen ließ. Der ältere wurde auch von dem Vorwurf freigesprochen, die Tatwaffe besorgt zu haben. Man habe »nicht genügend eindeutige und glaubhafte, klare Beweise« finden können, hieß es in der Begründung des Gerichts für schwere Straftaten im Istanbuler Stadtteil Kartal.

Die 23jährige war am 7. Februar 2005 von ihrem jüngsten Bruder Ayhan an einer Berliner Bushaltestelle mit drei Kopfschüssen getötet worden. Er wurde dafür im April 2006 zu einer Jugendstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Davon saß er acht Jahre ab und wurde danach im Juli 2014 in die Türkei abgeschoben. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul war jedoch davon überzeugt, dass er den Mord nicht allein begangen hat. In ihrem Abschlussplädoyer im März hatte sie klargemacht, sie gehe davon aus, dass die Brüder die Tat gemeinsam beschlossen hatten. Die beiden älteren hätten den jüngsten damit beauftragt, die »Familienehre zu säubern«, weil sie sich am Lebensstil ihrer Schwester störten. Für beide Männer hatte die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft gefordert.

Hatun Sürücü war als 15jährige in der Türkei mit einem Cousin zwangsverheiratet worden. Später trennte sie sich von ihrem Ehemann und kehrte schwanger nach Deutschland zurück. Sie zog ihren Sohn Can allein groß und machte eine Lehre. Sie wollte Elektroinstallateurin werden. Zum Zeitpunkt ihres Todes stand sie kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung. Die Berliner Ermittlungen offenbarten, dass es in den Jahren vor ihrer Ermordung wiederholt heftigen Streit mit der Familie gegeben hatte.

Die älteren Brüder waren in Berlin aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil 2007 allerdings auf. Weil Alpaslan und Mutlu Sürücü sich in die Türkei abgesetzt hatten, kam es in Deutschland nicht mehr zu einem neuen Prozess. Erst Mitte 2013 eröffnete die türkische Justiz ein eigenes Strafverfahren. Im Januar 2016 war Prozessbeginn in Istanbul. Die Verteidiger der Beschuldigten monierten, das Verfahren sei aufgrund des politischen und gesellschaftlichen Drucks wiederaufgenommen worden. Sie beschuldigten die deutschen Medien am letzten Prozesstag zudem, die Sürücü-Brüder vorverurteilt zu haben. Dadurch hätten sie ohnehin »die größtmögliche Strafe verbüßt«.

Für die Staatsanwaltschaft wäre die Exfreundin des Täters die Hauptzeugin gewesen. Melek A. erschien jedoch nie vor dem Istanbuler Gericht, weil die Behörden sie nicht ausfindig machen konnten. Auch andere Zeugen der Anklage konnten nicht noch einmal vernommen werden. Der Täter soll seiner damaligen Freundin erzählt haben, dass seine Brüder den Mord mitgeplant hätten. Das hatte sie im Berliner Prozess ausgesagt. Inzwischen lebt sie inkognito im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms.

Der jüngste Bruder trat hingegen im Istanbuler Prozess als Zeuge auf. Er erklärte erneut, er habe die Tat allein begangen. Zugleich widersprach er seinen eigenen Aussagen in Deutschland und betonte, er habe seine Schwester doch nicht wegen ihres »westlichen Lebensstils« umgebracht, sondern weil er bei einem Streit die Fassung verloren habe.

Die Anwältin und Frauenrechtlerin Rukiye Leyla Süren, die als Beobachterin am Prozess teilgenommen hatte, zeigte sich am Dienstag enttäuscht über das Urteil. Noch immer seien »Ehrenmorde« ein großes Problem in der Türkei, sagte Süren, die sich in der Initiative »Wir werden Frauenmorde stoppen« engagiert.