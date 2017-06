Nachschlag: Geld und Bürgerkrieg

Foto: EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Rainer Voss hat jahrelang für die Dresdner und die Deutsche Bank auf den Finanzmärkten gezockt. Er könnte ein bisschen was vom Geld verstehen. Voss erinnert an das aus Silber bestehende Fünf-Mark-Stück, den »Heiermann«, der in der BRD in den 70er Jahren aus dem Verkehr gezogen wurde, weil der Wert des Materials den des Geldes überstiegen hatte. Die Produktion eines 50-Euro-Scheins koste heute dagegen beispielsweise nur noch 28 Cent. Monetäre Kreditverhältnisse basierten heute einzig auf Vertrauen. Doch dieser »Gesellschaftsvertrag« werde zunehmend in Frage gestellt. Die 350 Millionen Bürger im Euro-Raum besäßen etwa eine Billion Euro in bar, macht knapp 2.900 Euro cash pro Nase. Wird das Geld bei den Banken abgehoben, »ist das Game over«. Einen Bankrun in Zypern 2013 habe die EZB noch verhindern können. Nach Nikosia wurden drei »Transall«-Maschinen mit Euros geschickt. Für größere Länder wie Spanien, Italien oder Deutschland wäre das nicht möglich. »Dann hat man sehr schnell bürgerkriegs­ähnliche Zustände.« (sz)