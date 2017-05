Nicole Gohlke über die Höhe des BAföG-Satzes

Die wissenschafts- und hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Nicole Gohlke, kommentierte am Mittwoch die Ergebnisse einer Studie des Deutschen Studentenwerks zur »Ermittlung der Lebenshaltungskosten von Studierenden«:

Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, aber viele Studierende müssen hier in Armut leben. Das BAföG reicht momentan nicht zum Leben und erst recht nicht zum Studieren. 15 Prozent der Studierenden leben in verdeckter Armut. Um die teilweise horrenden Mieten bezahlen zu können, sparen viele Studierende beim Essen. Über 100 Euro fehlen BAföG-Beziehenden monatlich, um über die Runden zu kommen. Explodierende Mieten und die schlechte Versorgung mit Wohnheimen sind eine existentielle Bedrohung für Studierende. Die Bundesregierung versagt vollständig bei der sozialen Förderung der Jugend. Union und SPD nehmen die Verarmung von Studierenden in Kauf, um Haushalte zu konsolidieren und internationale Konkurrenzfähigkeit auszubauen. Von geplanten Steuergeschenken haben Studierende überhaupt nichts. Eine echte BAföG-Reform ist dringend angezeigt: Die Linke fordert die umgehende Erhöhung der Bedarfssätze um zehn Prozent. Die Mietpauschale ist an die tatsächlichen Mietkosten anzupassen. Außerdem müssen Kosten für studienspezifische Bedarfe wie Mobilität, Arbeitsmittel, Kommunikation einberechnet werden. Die Elternfreibeträge müssen sofort um zehn Prozent angehoben werden, um den Kreis der BAföG-Beziehenden spürbar auszuweiten. Damit Studierende sich nicht verschulden, muss das ­BAföG außerdem in einen Vollzuschuss umgewandelt werden.

Die Deutsche Umwelthilfe erklärte am Mittwoch zum Urteil des Landgerichts Düsseldorf im Streit mit Volkswagen:

Das Landgericht Düsseldorf hat heute, 31. Mai 2017, über die von Volkswagen gegenüber der Deutschen Umwelthilfe (DUH) am 29. März 2017 erlassene einstweilige Verfügung entschieden. Das Gericht beschloss, bei seiner Rechtsauffassung zu bleiben und zu bestätigen, dass die DUH bestimmte Rechtsauffassungen zur Wirksamkeit des Software-Updates bei einem VW Golf 6 mit der Abgasnorm Euro 5 nicht äußern darf.

Die DUH hatte in ihrem Emissions-Kontroll-Institut (EKI) die Stickoxidemissionen (NOx) eines mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestatteten VW Golf 6, 1.6 TDI Variant (Abgasnorm Euro 5) vor und nach dem vom Kraftfahrt-Bundesamt verordneten Software-Update auf der Straße gemessen. Die Ergebnisse gab die DUH in der Pressemeldung am 14. März 2017 bekannt. Vor dem Werkstattbesuch lag der NOx-Ausstoß bei 964 mg/km, nach dem Update lagen die NOx-Werte immer noch bei 602 mg/km. Der Euro-5-Grenzwert im Typprüfverfahren liegt bei 180 mg NOx/km.

Die DUH hat daraus Schlüsse zur Unrechtmäßigkeit der erteilten Typgenehmigung gezogen. Das Landgericht ist der Auffassung, dass es sich bei diesen rechtlichen Bewertungen um unwahre Tatsachenäußerungen handele. Die Grenzwerte seien nur auf dem Prüfstand einzuhalten. Ein anderer Eindruck dürfe nicht erweckt werden. Dies ist schon deshalb überraschend, weil die DUH gleich mehrere juristische Veröffentlichungen vorlegen konnte, die bestätigen, dass die von der DUH vertretene Auffassung (nach denen die Werte nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch unter normalen Betriebsbedingungen einzuhalten sind) zutreffend ist.