Die Wahrheit über das DFB-Pokalfinale

Das Tor zum 1:0 war Weltklasse, der Rest des Spiels eher verzichtbar. Jubeln durften Ousmane Dembélés (r.) und Lukasz Piszczek nach dem Pokalsieg des BVB gegen Frankfurt aber zu Recht. Foto: Arne Dedert/dpa

Toll war es nicht, da waren sich alle einig. Vor allem der BVB blieb weit hinter den großen Erwartungen zurück. Noch vor einer Woche lieferte man sich ein rasantes und grandioses letztes Bundesligaspiel gegen Bremen, in dem es um den 3. Platz ging. Dieses Mal stand nicht weniger auf dem Spiel, galt es doch nach vier verlorenen Endspielen hintereinander endlich wieder zu gewinnen. Was gegen die Eintracht durchaus möglich erschien. Dortmund begann denn auch furios und kam früh durch einen schönen Spielzug und eine Weltklasseaktion von Ousmane Dembélé zum 1:0. Doch nach der Führung ließ man wie schon so oft in dieser Saison nach, war weniger dominant und baute damit den Gegner auf. Plötzlich wackelte die Abwehr, fand niemand mehr einen Abnehmer für die Bälle und schlug sie statt dessen weit nach vorne ins Niemandsland. Frankfurt nahm die Einladung dankend an und erzielte nach einem Fehler von Sokratis den Ausgleich; nach einer weiteren schönen Kombination traf Haris Seferović nur den Pfosten. Und der leidgeprüfte Marco Reus hatte schon in der ersten Halbzeit wohl »ein bisschen Kreuzband«, wie er später sagte, so dass er zur Pause ausgewechselt werden musste.

Mit Christian Pulisic und Gonzalo Castro kam endlich mehr Schwung ins Spiel. Matthias Ginter, der den verletzten Julian Weigl auf der Sechserposition vertrat, konnte man die mangelnde Kreativität nicht anlasten, Thomas Tuchels Matchplan benötigte ihn als Abräumer. Jetzt geriet die Eintracht wieder in die Defensive. Pierre-Emerick Aubameyang, von dem vorher kaum etwas zu sehen war, hätte mit einem technisch anspruchsvollen Seitenfallzieher fast die Führung erzielt, aber der Ball wurde noch von der Torlinie gekratzt. Kurze Zeit später, nach einem Foul an Pulisic, chippte der Gabuner den Ball vom Elfmeterpunkt lässig in die Mitte. Das waren aber auch schon die Highlights des Spiels, von dem auch Reus hernach sagte, dass es kein gutes gewesen sei. »Hauptsache gewonnen« hört sich nach einem Pokalfinale allerdings nicht hübsch an, denn einen Titel will man ja schließlich glanzvoll gewinnen und nicht mit Ach und Krach. Deshalb dürften sich um diesen Sieg vereins­intern zukünftig wohl wenig Mythen ranken. Bemerkenswert ist höchstens, dass Marco Reus endlich einen Titel gewonnen hat. Der DFB demonstrierte derweil einmal wieder seinen unterirdischen, aber bestimmt extraordinär teuren Geschmack, indem man die Schnulzensängerin Helene Fischer engagierte, die von den Fans ausgepfiffen wurde. All das zeugte davon, wie wenig der Verband von den Fußballfans hält, denen er den Mumpitz zumutet.

Interessanter war an diesem Abend, dass sich Marc Bartra ein Stück von einem Tornetz als Trophäe abschnippelte. Und dass Tuchel gerne Trainer bleiben würde, aber damit offenbar ziemlich allein da steht. Und dass Marcel Schmelzer eine Frage zum Trainer einfach unbeantwortet ließ und statt dessen nur die Leistung und den Zusammenhalt der Spieler analysierte. Und dass Aubameyang gehen will. Weshalb einen dieser Abend dann zumindest wehmütig stimmte. Der BVB wird sich wohl schon wieder neu ausrichten müssen.