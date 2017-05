Für einen gerechten Frieden

Für eine Beendigung des Nahostkonflikts durch eine Zwei-Staaten-Lösung haben am Samstag in Israels Hauptstadt Tel Aviv Tausende demonstriert. Zu den Aufrufern zählte die israelische Organisation »Frieden jetzt«, die den jüdischen Siedlungsbau im palästinensischen Westjordanland und in Ostjerusalem kritisiert. Die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat diesen trotz internationaler Kritik stark vorangetrieben. An der Demonstration nahm auch der israelische Oppositionsführer Isaac Herzog von der Arbeitspartei teil. (AFP/jW)