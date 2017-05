»Gremien beschränken sich auf Servicepolitik«

Ob sie sich von der ÖH vertreten fühlen? Studentinnen und Studenten vor der Universität Wien (19. April 2012) Foto: Herwig Prammer/Reuters

Ein großes Interesse gab es nicht, als kürzlich die Österreichische Hochschülerschaft, auch ÖH genannt, neu gewählt wurde. Nur 24,48 Prozent der Studenten gaben ihre Stimme ab, um die zentrale Bundes-ÖH zu wählen; eine ähnlich geringe Beteiligung gab es auch bei der Neubestimmung der Vertretungskörperschaften an den einzelnen Universitäten. Woran liegt das?

Sicherlich nicht daran, dass die Studierenden keine Probleme hätten. Viele müssen immer mehr Stunden neben dem Studium arbeiten, um durchzukommen. Unterstützungsleistungen wie etwa die Familienbeihilfe wurden in den vergangenen Jahren nicht oder nur marginal angehoben. Und das verschulte Studium – dabei handelt es sich um eine Auswirkung des »Bologna-Prozesses« – lässt den Leuten kaum noch Zeit, sich neben dem Lernen noch für ihre eigenen Interessen einzusetzen und politisch aktiv zu werden.

Müsste sich die ÖH bei all den Schwierigkeiten nicht eines großen Zulaufs erfreuen? Sie sollte doch die Vertretung der Studenten sein.

Tatsächlich müsste die ÖH gegen all das ankämpfen – und zwar zusammen mit den Studierenden. Doch das tut sie nicht. Vielmehr beschränkt sie sich auf eine Servicepolitik. Entsprechend wird sie auch von den Studentinnen und Studenten gesehen. Nur: Eine Serviceeinrichtung funktioniert in der Regel auch ohne dass man sie wählt. Und von denen wiederum, die in der ÖH aktiv sind, hoffen viele, es später mal in höhere Posten zu schaffen.

Aber stehen den Studenten nicht weitere Probleme bevor? Anfang des Jahres kündigte die österreichische Bundesregierung an, eine neue Studienplatzfinanzierung einführen zu wollen.

De facto würde damit eine Zugangsbeschränkung zum Studium eingeführt. Denn die Regierung will künftig schauen, welche Studienfächer in welcher Zahl von »der Wirtschaft« benötigt werden. Unter der Maßgabe sollen dann die Studienplätze finanziert werden. Damit wäre absehbar, dass die Universitäten nicht mehr genügend Mittel bekommen würden, um allen Interessierten einen Studienplatz anzubieten. Das stellt einen dramatischen Angriff auf die freie Bildung dar.

Ein Modell für diese Studienplatzfinanzierung stellte im April der damalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner von der konservativen ÖVP vor. Er ist mittlerweile zurückgetreten. Wie steht es nun um das Projekt?

Die Bundesregierung aus Sozialdemokratie und ÖVP will dieses Vorhaben immer noch umsetzen. Ob das diese Koalition aber noch schaffen wird, ist unsicher. Doch kommt die neue Studienplatzfinanzierung nicht jetzt, dann wird sich die nächste Bundesregierung daran machen. Da bin ich mir absolut sicher. Verhindern lässt sich das nur, wenn es starke Proteste gegen das Vorhaben gibt. Genau die wollen wir vorantreiben.

Die Wahlen verliefen für den Kommunistischen StudentInnenverband, KSV, recht erfreulich. Den Sitz in der Bundes-ÖH konnten Sie halten; in Graz gelang es Ihnen sogar, drei neue Mandate und damit insgesamt vier zu erreichen. Wie?

Da kommen mehrere Faktoren zusammen. In Graz haben wir mit der Kommunistischen Partei eine starke Unterstützerin, die bei Landtags- und Gemeinderatswahlen gute Ergebnisse erzielt. Kommunisten genießen hier einen guten Ruf. Doch das allein erklärt den Sitzgewinn noch nicht. Vielmehr sind wir ständig, auch außerhalb von Wahlen, präsent. Das ganze Jahr über betreiben wir Infostände, sprechen mit den Studenten, setzen mit ihnen Projekte um. Als die steirische Landesregierung im vergangenen Jahr die Wohnbeihilfe strich, haben wir den Protest dagegen mitorganisiert. Dazu muss man wissen, dass mehr als 5.000 Haushalte von Studierenden – in denen oft mehr als nur ein Student oder eine Studentin leben – die Wohnbeihilfe bezogen. Doch die Landesregierung stellte sie um, gewährt nun nur noch eine »Wohnunterstützung«, auf die aber die Einkommen der Eltern und der Bezug der Familienbeihilfe angerechnet werden. Jetzt sind es noch 50 studentische Haushalte, die die »Wohnunterstützung« erhalten. Betroffen sind auch andere Teile der Bevölkerung. Mit ihnen zusammen um die Rückkehr der Wohnbeihilfe zu kämpfen, sehen wir als unsere Aufgabe an.