Durchstarten oder abstürzen

Das Komitee zur Verteidigung der Demokratie in Aktion: Demonstration des KOD am 18. Dezember 2016 in Warschau Foto: EPA/MARCIN OBARA POLAND

In Torun an der Weichsel findet an diesem Wochenende der Landesdelegiertenkongress der Oppositionsbewegung KOD (Komitee zur Verteidigung der Demokratie) statt. Die etwa 170 Delegierten wollen vor allem eine neue Führung wählen. Um den Vorsitz konkurrieren zwei KOD-Gründungsmitglieder: Mateusz Kijowski, der 18 Monate lang quasi das Gesicht der Gruppe in der Öffentlichkeit war, und Krzysztof Lozinski, der Ende 2015 die Idee hatte, eine solche Organisation nach dem Vorbild des »Komitees zur Verteidigung der Arbeiter« von 1976 zu gründen, einer Keimzelle der Anfang der 80er Jahre gegründeten Gewerkschaft Solidarnosc. Der 48jährige Kijowski ist ein medienkompetenter Selbstdarsteller mit einem Pferdeschwanz, Ohrringen und bunten Jacketts als Markenzeichen. Der eine Generation ältere Lozinski ein Mann besitzt das Image der »ehrlichen Haut« und das, was man in Polen einen »schönen Lebenslauf« nennt: eine Vergangenheit in der Opposition gegen den Sozialismus.

Das anstehende Votum gilt Personen, denn inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten sind nicht festzustellen. Kijowski ist aber inzwischen für viele Mitglieder zu einer Belastung für das Ansehen des KOD geworden. Seit Monaten ist im Zusammenhang mit dem Komitee öffentlich nur noch von den zahlreichen finanziellen Unregelmäßigkeiten die Rede, die er sich mit Unterstützung einiger Getreuer im Vorstand erlaubt hatte: Rechnungen über fiktive IT-Dienstleistungen, die in Wahrheit ehrenamtliche Aktivisten erbracht hatten, verschwundenes Bargeld aus Spendensammlungen und private Unterhaltsschulden in Höhe von umgerechnet 50.000 Euro. Zu allem Überfluss soll Kijowski nach Darstellung von Insidern eine hohe Spende, die ihm wohlhabende Sympathisanten zur Begleichung dieser Schulden gewährt hätten, für andere Zwecke verwendet haben. Auch den Umstand, dass der Landeskongress erst jetzt, fast ein Jahr später als ursprünglich geplant, stattfindet, lasten seine Gegner ihm an: Denn das für die Formalien zuständige Vorstandsmitglied hatte die gerichtliche Registrierung des KOD monatelang verschlampt. Kijowski aber beließ diesen Mann trotzdem im Amt, was damit zusammengehangen haben könnte, dass der als Schatzmeister die Zahlungen für die Rechnungen Kijowskis angewiesen hatte, ohne nachzufragen.

Der Teil der KOD-Führung, der Kijowski als Belastung ansieht, hatte mehrfach versucht, ihm goldene Brücken zu bauen, um ihn zu einem gesichtswahrenden Rückzug zu veranlassen. Kijowski hat diese aber als Beweis seiner politischen Unentbehrlichkeit verstanden und seine Position nur noch verhärtet. Im KOD tobte zuletzt eine Schlammschlacht. Kijowski-Anhänger hielten dem Gegenkandidaten Lozinski seine angeblich jüdischen Wurzeln vor. Der erklärte öffentlich, ihm liege noch weiteres Belastungsmaterial gegen Kijowski vor, das er präsentieren werde, sollten diese Angriffe nicht eingestellt werden. Das dürfte keine leere Drohung gewesen sein. Denn die antisemitischen Ausfälle gegen Lozinski haben zuletzt tatsächlich aufgehört. Wie die Abstimmung ausgeht, ist gleichwohl offen. Kijowski ist Anfang 2017 zum Chef der mitgliederstärksten Region Mazowsze (Warschau und Umgebung) gewählt worden und hat immer noch eine beträchtliche Anhängerschaft.

Vertreter beider Fraktionen vermuten, dass die Indiskretionen über Kijowskis Finanzgebaren ursprünglich vom Inlandsgeheimdienst CBA an die Medien gegeben worden sind. Das setzt eine eingehende technische Überwachung des KOD voraus, womöglich auch die Präsenz von Spitzeln in der Spitze. Die Massendemonstrationen, die das KOD Anfang 2016 fast mühelos organisierte, sind inzwischen weit weniger zahlreich besucht, auch das Spendenaufkommen geht zurück. Viele PiS-Kritiker haben sich, von der Schlammschlacht angewidert, zurückgezogen. Vom Ergebnis des Kongresses wird abhängen, ob das KOD eine zweite Chance bekommt.