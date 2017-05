Attacken in dünner Luft

Dem Giro aufs Dach steigen: Tom Dumoulin vor der heutigen Königsetappe Foto: Yuzuru Sunada/BELGA/dpa

Nach 15 Etappen ist beim 100. Giro d’Italia noch nichts entschieden, aber viel vermeintlich Vorentscheidendes passiert. Beim Zeitfahren über knapp 40 Kilometer übernahm am vergangenen Dienstag Tom Dumoulin (Sunweb) die Führung im Gesamtklassement. Sein Sieg auf dieser zehnten Etappe war erwartet worden. Aber wie sehr der Niederländer die Konkurrenz deklassierte, überraschte die Radsportwelt. Vor dem Kampf gegen die Uhr war ein möglicher Vorsprung von maximal einer Minute auf die weiteren Topfahrer prognostiziert worden. Lediglich Geraint Thomas (Sky) konnte dem entsprechen. Er wurde mit 49 Sekunden Rückstand zweiter, musste den Giro dann aber wegen einer Knieverletzung vor der 13. Etappe beenden. Alle weiteren Favoriten verloren mehr als zwei Minuten. Damit katapultierte sich Dumoulin in die Position des Topfavoriten auf den Gesamtsieg der Italienrundfahrt. Am Rande entblößte der belgische Zeitfahrmeister Victor Campenaerts kurz vor dem Zielstrich seine schmale Brust und erbat via Körperbeschriftung ein Rendezvous mit seiner heimlichen Liebe. Die Aktion soll erfolgreich gewesen sein, die Strafe von 100 Schweizer Franken wird Campenaerts verschmerzen können.

Die folgenden Etappen durch die Region Emilia-Romagna änderten nichts an der Spitze der Gesamtwertung: Dumoulin führte sie weiterhin fast zweieinhalb Minuten vor Nairo Quintana (Movistar) und drei vor Thibaut Pinot (FDJ) an. Die Sprinter bekamen ihre Chance. Der 22jährige kolumbianische Newcomer Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) nutzte sie eindrucksvoll, fügte den beiden Etappensiegen aus der ersten Woche zwei weitere hinzu. Das wunderbare »Maglia Ciclamino« des Sprinterkönigs ist ihm wohl nicht mehr zu nehmen. Völlig offen ist vor den letzten sechs Abschnitten die Bergwertung. Die 14. Etappe führte am Samstag ins Piemont, mit Bergankunft bei der Wallfahrtskirche von Oropa. Hier versuchten die Favoriten, Dumoulin zu attackieren, dem Niederländer wieder Zeit abzunehmen. Der konterte jedoch alle Angriffe, vor allem die von Quintana, konnte den Kontrahenten gar etwas Zeit abnehmen und holte den Etappensieg. Ungeachtet der gewonnenen Sekunden war es vor allem ein moralischer Sieg für den Zeitfahrspezialisten, der sich als guter Bergfahrer präsentierte. Lediglich im Hochgebirge hat er möglicherweise Schwächen. Diese Mutmaßung zu widerlegen ist seine Maxime in der anstehenden dritten Rennwoche.

Heute führt die Königsetappe der Jubiläumsrundfahrt 227 Kilometer durch die Alpen. Eine von drei mörderischen Passüberquerungen führt über das »Dach des Giro«, den 2.758 Meter hohen Passo dello Stelvio. Die folgenden Tagesabschnitte in den Alpen und Dolomiten sind allesamt Bergetappen. Es wird extrem spannend, wenn Quintana, Pinot und Konsorten ihre Chance an den Rampen suchen. Wie wird der Führende in der »Maglia Rosa« reagieren? Kann er gar selbst agieren? Das abschließende 30-Kilometer-Zeitfahren am Sonntag nach Mailand hat Dumoulin noch als Trumpf in der Hinterhand.