Trumps Einflüsterer

Erster amtierender US-Präsident an der Klagemauer: Donald Trump am Montag im Ostteil Jerusalems Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Donald Trump kam am Montag mittag in Jerusalem an. Es ist die zweite Station seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident, die in Saudi-Arabien startete. Keiner seiner Vorgänger hatte Israel zu einem so frühen Zeitpunkt seiner Amtszeit besucht. Am heutigen Nachmittag fliegt er nach Rom weiter, wo ihn ein Gespräch mit dem Papst und eine Führung durch den Petersdom erwarten.

Wenige Stunden nach Trumps Abreise beginnt in Israel am frühen Abend der Jom Jeruschalajim. An diesem alljährlichen Festtag wird die Eroberung des damals unter jordanischer Herrschaft stehenden arabischen Ostteils der Stadt Jerusalem im Junikrieg 1967 gefeiert. Der Einmarsch der israelischen Truppen fand zwar erst am 7. Juni statt, aber der Termin des Festtags wird jeweils nach dem flexiblen jüdischen Kalender berechnet. Israel annektierte Ostjerusalem offiziell am 30. Juli 1980. Kein Staat der Welt, nicht einmal die USA, erkennt diesen rechtswidrigen Akt an.

Auch wenn Trump am Jom Jeruschalajim nicht mehr in Israel sein wird, kann er der Vereinnahmung für den völkerrechtswidrigen Anspruch des zionistischen Staates auf Ostjerusalem nicht entgehen: Weil die Eroberung Ostjerusalems bereits 50 Jahre zurückliegt, wurden die Staatsfeiern schon am Sonntag mit einem großen Feuerwerk eröffnet und erstrecken sich diesmal über mehrere Tage. Im Widerspruch zur Haltung seiner Regierung nahm US-Botschafter David Friedman, der seit vielen Jahren als Freund der zionistischen Ultrarechten und der Siedler bekannt ist, am Sonntag am Auftakt der Feiern teil.

Ähnlich unbekümmert gibt sich auch die Vertreterin der USA bei der UNO, Nikki Haley. Sie twitterte am 17. Mai munter, sie kenne zwar die Politik ihrer Regierung nicht, glaube aber, dass die in Ostjerusalem gelegene »Klagemauer« Teil Israels sei und dass »wir« das eigentlich auch schon immer so gesehen hätten. Was in anderen Ländern Diplomaten ihren Job kosten könnte, wurde weder vom Weißen Haus noch vom State Department öffentlich beanstandet.

Seit Trump am 20. Januar das Präsidentenamt übernahm, meinen maßgebliche Kreise Israels, sie hätten geradezu ein Recht darauf, dass die USA ihre Ansprüche auf die seit 1967 besetzten Gebiete anerkennen. So berichteten die israelischen Medien am 19. Mai mit demonstrativer Empörung, als gelte es einen Skandal zu enthüllen, über eine Karte, die ganz kurz in einem insgesamt nur 54 Sekunden langen Video des Weißen Hauses zu sehen war. Vorgestellt wurde darin die Reiseroute des Präsidenten mit ihren wichtigsten Stationen. Weder Ostjerusalem noch die 1981 annektierten syrischen Golanhöhen und auch nicht die besetzte Westbank waren auf der im Video gezeigten Karte als Teile Israels eingezeichnet. »Ich hoffe, das ist nur Unwissenheit und nicht Politik«, kommentierte Justizministerin Ajelet Schaked, als wisse sie nicht, dass die Karte lediglich der bekannten Haltung aller US-Regierungen seit 1967 bis heute entsprach.

Während seines Wahlkampfs hatte Trump mehrfach angekündigt, er werde als Präsident dafür sorgen, dass die US-Botschaft sehr schnell von ihrem jetzigen Standort in Tel Avi nach Jerusalem verlegt wird. Seit seinem Amtsantritt zögert Trump aber die Umsetzung dieses Versprechens hinaus und will sich nicht einmal mehr darauf festlegen, dass der Umzug wirklich stattfinden soll. Anscheinend glaubt er, dass diese Maßnahme es ihm erschweren würde, zum Vermittler einer Verständigung zwischen Israel und den Palästinensern zu werden. Der exzentrische Milliardär glaubt nicht nur, dass er einer der größten Verhandlungskünstler der Weltgeschichte sei, sondern er bildet sich sogar ein, dass manche Jahrzehnte alten, sehr komplizierten Probleme ausschließlich von ihm gelöst werden könnten.

Der US-Kongress hatte schon 1995 ein Gesetz beschlossen, dass den Umzug der Botschaft nach Jerusalem verbindlich vorschreibt. Bisher haben aber alle US-Präsidenten von einer Ausnahmeregel Gebrauch gemacht, die ihnen »im nationalen Interesse« die Verschiebung dieser Maßnahme erlaubt. Die entsprechende Anordnung muss jedoch regelmäßig erneuert werden. Trumps Entscheidung, ob auch er so verfahren will, ist spätestens am 1. Juni fällig.