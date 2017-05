»Frexit« im Südpazifik?

Für die Unabhängigkeit: Ein Demonstrant schwenkt eine Kanak-Flagge in Kone Foto: Reuters

Die Tage Neukaledoniens als Gebiet unter französischer Oberhoheit sind womöglich gezählt. Schon jetzt genießt die etwa 250.000 Einwohner zählende Insel im Südpazifik als spezielles Überseegebiet diverse Autonomierechte. Das legt das am 5. Mai 1998 unterzeichnete und in einem anschließenden Referendum von 72 Prozent der Teilnehmer bestätigte Abkommen von Nouméa, benannt nach der Inselhauptstadt, fest. Demnach ist Paris für außen- und sicherheitspolitische Fragen, Justiz und zentrale Finanz­entscheidungen zuständig. Alles andere fällt in den Verantwortungsbereich der Regionalregierung. Bis Ende kommenden Jahres werden die Insulaner in einer weiteren Volksabstimmung darüber befinden, ob ihre Heimat nicht sogar gänzlich zu einem souveränen Staatswesen wird. Die UNO jedenfalls betrachtet Neukaledonien schon länger als eines der letzten Gebiete, die zu dekolonisieren sind. Nun läuft der Countdown für den »Frexit«, also den endgültigen Abschied von Frankreich, wie der australische Nachrichtenkanal SBS es dieser Tage formulierte.

In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen hatte sich gezeigt, dass eine Mehrzahl der »Weißen« auf Neukaledonien konservativ eingestellt ist. Nachdem ihr Favorit, Expräsident Nicolas Sarkozy, bereits bei den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner unterlegen war, hatten dennoch stolze 31,1 Prozent ihr Kreuz bei dessen Parteifreund François Fillon gemacht. Marine Le Pen vom neofaschistischen Front National lag mit 29,1 Prozent nahezu gleichauf. Für den parteilosen Liberalen Emmanuel Macron, der nun an die Spitze Frankreichs gerückt ist, entschieden sich allerdings nur 13 Prozent, während jeweils knapp ein Zehntel der neukaledonischen Wähler für den Kandidaten der »Sozialistischen Partei«, Benoît Hamon, bzw. den Linken Jean-Luc Mélenchon stimmte. Dies dürften vor allem die Anhänger der linkssozialdemokratisch orientierten Unabhängigkeitsbewegung gewesen sein.

Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl illustrieren die tiefe Spaltung der Volksgruppen auf der Insel, die Frankreich formell 1853 in Besitz nahm. Mehr als 160 Jahre später stehen die europäischen Siedler und ihre Nachkommen in der Masse noch immer loyal zur einstigen Kolonialmacht, während die Kanaken – so lautet der Name der indigenen, melanesischen Volksgruppe – schon länger die Unabhängigkeit anstreben. Ein erstes Referendum 1987 brachte allerdings keine Mehrheit dafür. Auch weil die meisten Ureinwohner die Abstimmung boykottierten. Laut einer Erhebung von 2014 ist ihr Anteil auf etwa 39 Prozent der Gesamtbevölkerung gesunken. Die »Weißen« mit europäischen Wurzeln stellen 27 Prozent, diejenigen, die sich als »kaledonisch« definieren (und mitunter ebenfalls europäische Ursprünge haben), knapp neun Prozent. Die übrige Bevölkerung machen Menschen aus, die ihre Wurzeln in mehreren Ethnien haben – sowie andere Gruppen wie Chinesen, Indonesier oder die Einwanderer aus benachbarten Pazifikstaaten.

Von jenen Staaten unterscheidet sich Neukaledonien durch eine relativ gute wirtschaftliche Lage. Zwar pumpt Frankreich in nicht unerheblichem Umfang finanzielle Mittel in das halbautonome Überseegebiet. Ökonomisch wäre es jedoch durchaus denkbar, auf eigenen Füßen zu stehen – schon wegen der Nickelvorkommen, die zu den größten weltweit gehören. Bereits in der Frühzeit der Ausbeutung dieser Bodenschätze hatte es 1878 erste Rufe der einheimischen Bevölkerung nach Selbstverwaltung gegeben. Es war der britische Seefahrer James Cook, der der Insel 1774 ihren Namen gab.

Erste Bewohner waren schon vor 3.500 Jahren Angehörige der Volksgruppe der Lapita, denen ein halbes Jahrtausend später polynesische Siedler folgten, Vorfahren der heutigen indigenen Kanak. 1853 wurde Neukaledonien dann französische Sträflingskolonie. Im 20. Jahrhundert verschärften sich die Kämpfe um Landrechte, bis sich eine kanakische Nationalbewegung herausbildete und der Konflikt in den 1980er Jahren immer mehr gewaltsam eskalierte. Der Front de Libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) versteht sich dabei nicht nur als Unabhängigkeitsbewegung, die von verschiedenen pazifischen Bündnissen unterstützt wird, sondern auch klar als gesellschaftspolitisch linke Kraft, die einen Gegenpol zur traditionellen konservativen Elite bildet.

Bei den letzten Regionalwahlen 2015 konnte die FLNKS zwar um zwei Mandate auf 25 Sitze zulegen, das Antiunabhängigkeitslager blieb mit 29 aber weiter in Führung. Zwar sind sich die drei konservativen Parteien untereinander nicht grün, was zu wiederholten Regierungswechseln sorgte. Doch eint sie die Haltung, an der Seite des »Mutterlands« bleiben zu wollen. Dies entspricht auch den Intentionen der Regierung in Paris: Der neue Staatschef Macron hat sich bereits entsprechend geäußert, und bei Le Pen ist ohnehin klar, dass sie keinen Fußbreit »französischen« Bodens aufzugeben gedenkt.

Dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 Neukaledoniens Wähler zum erneuten Referendum gebeten werden, ist im seinerzeit von Separatisten, Loyalisten und Paris geschlossenen Abkommen von Nouméa aber eindeutig fixiert. Der Ausgang ist offen: Wohl hat sich die Stimmung gegenüber 1987 etwas gewandelt, doch viele Insulaner fürchten ganz praktische Nachteile, sollten sie bei eine Votum für die Unabhängigkeit auch ihren EU-Pass und die damit verbundene Reise- und Niederlassungsfreiheit verlieren.