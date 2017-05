Optimierung des Hässlichen

Mittelohrentzündung? Rafael Nadal in Madrid Foto: Susana Vera/REUTERS

Wahrlich erstaunlich dieser Rafael Nadal. Oft für erledigt erklärt, gewann er am Sonntag in Madrid sein drittes Sandplatzturnier in Folge und ist nunmehr seit 15 Matches (alle auf Asche) unbesiegt. Wer sollte ihn aufhalten können bei den kommenden French Open? Jedenfalls nicht Roger Federer, der am Montag – fast erwartungsgemäß – erklärte, die Sandplatzsaison vollständig auszusetzen, d. h. auch bei den French Open nicht anzutreten, um sich schon jetzt ganz auf Wimbledon zu konzentrieren.

Freie Bahn also für Nadal, der sich in Madrid – ganz im Sinne der Legenden von wundersam überwundenen Verletzungen und Krankheiten, die seine Karriere stets begleiteten – nicht einmal von einer akuten Mittelohrentzündung beeinträchtigen ließ. Im Halbfinale fertigte er Novak Djokovicmühelos ab (6:2, 6:4) und ließ auch im Finale gegen Dominic Thiem nur wenig anbrennen (7:6, 6:4).

Der Weltranglistenerste Andy Murray wiederum wirkt beinahe so fahrig und ausgebrannt wie sein WTA-Pendant Angelique Kerber. Die ist seit Montag wieder Weltranglistenerste, da Serena Williams wegen ihrer Schwangerschaft ihren Titel in Rom in dieser Woche nicht verteidigen kann. Kerber gelangte an die Spitze mit einer Drittrundenniederlage in Madrid gegen Eugenie Bouchard. Bei 3:6, 0:5 gab sie verletzungsbedingt auf (beileibe nicht zum ersten Mal beendete Kerber ein scheinbar aussichtsloses Match vorzeitig, zuletzt in Charleston 2016 bei 1:6, 0:3 gegen Sloane Stephens). Bouchard hatte in der Vorrunde auch Maria Scharapowa geschlagen (7:5, 2:6, 6:4). Bemerkenswert schon, weil Bouchard zu den expliziten Kritikerinnen der russischen Doperin gehört. Allerdings schüttete Bouchard ein wenig das Kind mit dem Bade aus und bezeichnete Scharapowa als Betrügerin, die lebenslang gesperrt gehört hätte.

Das Turnier von Madrid gewann schließlich Simona Halep gegen eine leichtverletzte Kristina Mladenovic mit 7:5, 6:7, 6:2. Es ist die erste erfolgreiche Titelverteidigung auf WTA-Ebene in Haleps Karriere. Der Rumänin gelang das Kunststück, nach Indian Wells 2015 und Madrid 2016/17 bereits den dritten Titel der Kategorie »Premier Mandatory« (der höchsten auf der WTA-Tour analog zum Masters 1.000 der ATP) zu gewinnen, ohne dabei je auf eine einzige Top-Ten-Spielerin zu treffen.

Halep ist das personifizierte roboterhafte Abstauben, die Optimierung des Hässlichen. Eine bezeichnende Szene war im Finale beim Stand von 7:5, 6:5, Aufschlag Mladenovic, 15:0 zu beobachten. Halep schlug nach einem glücklichen Defensivlob der Französin eine Rückhand ins Seitenaus, warf ihr Racquet wütend zu Boden und versetzte diesem einen Fußtritt. Unglücklicherweise traf der Schläger einen vorbeilaufenden Balljungen am Bein. Dies hätte nach dem Regelwerk zur Disqualifikation von Halep ausgereicht. Die Stuhlschiedsrichterin beließ es bei einer Verwarnung.

Während der Siegerehrung zeigte sich Halep dann grinsend Arm in Arm ausgerechnet mit Ilie Nastase, der nach seinem skandalösen Auftritt bei der Fed-Cup-Partie zwischen Rumänien und Großbritannien von der ITF weiterhin gesperrt ist, jedoch nicht in Madrid: kein Turnier der ITF, sondern eines im Besitz von Nastases altem Tenniskumpan, dem suspekten rumänischen milliardenschweren Bankier Ion Tiriac. Selbst der opportunistische WTA-Chef Steve Simon ließ sich herab, diesen Auftritt öffentlich zu kritisieren. Dabei kam doch nur zusammen, was zusammen gehört: Halep, Nastase, Tiriac – das Grauen.