Kriminelle Ökonomie

Zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wird mehr Personal benötigt (Bargeldschnüffelhund des Zolls am Frankfurter Flughafen) Foto: Arne Dedert/dpa

Organisierte Kriminalität und illegaler Handel befinden sich auf dem Vormarsch. Trotzdem würden sie von Politik und Öffentlichkeit weiterhin unterschätzt, so Arndt Sinn, Professor für Internationa­les Strafrecht an der Universität Osnabrück, am Dienstag in Berlin bei der Präsentation seiner Stu­die zur »Wirtschaftsmacht organisierte Kriminalität«. Der illegale Handel verursache Schäden für Verbraucher und Unternehmen. Darüber hinaus gingen dem Staat durch fehlende Abgaben enorme Summen verloren. Den höchsten Schaden verursachten die Steuer- und Zoll­delikte. Im allgemeinen sei die Datenlage zur illegalen Ökonomie aber unübersichtlich, und die For­schung hierzu befinde sich noch in den Kinderschuhen.

Schätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufol­ge »erwirtschafte« die organisierte Kriminalität global rund 870 Milliarden US-Dollar (787,9 Milliar­den Euro) jährlich. Zum Vergleich: Die Ausgaben im Bundeshaushalt 2017 betragen 329,1 Milliar­den Euro. Allein die Anzahl der sichergestellten illegalen Waren an den Außengrenzen der EU sei seit 1998 annähernd um 1.000 Prozent gestiegen. In der Natur der Sache liegt aber, dass die vorlie­genden Daten zum illegalen Handel nur das »Hellfeld« widerspiegeln, während das »Dunkelfeld«, also die nicht registrierten illegalen wirtschaftlichen Aktivitäten, weitaus größere Ausmaße haben dürfte. Unter dem Begriff organisierte Kriminalität (OK) verstehe man klassischerweise hier­archisch organisierte Mafiastrukturen und »Rockerbanden«. Zunehmend gebe es im Zuge der Digitalisierung aber auch Einzelakteure, die im »Darknet« Schadsoftware zur Erpressung von Unternehmen und Privatpersonen anbieten. Es wachse eine ganz neue Generation im Bereich der OK heran. Zudem seien die illegalen Geschäfte auch als Einnahmequelle für Terroristen inter­essant. In der EU gebe es aktuell geschätzt 5.000 zumeist international aktive OK-Gruppen – im Jahr 2013 seien es erst 3.600 gewesen. Angetrieben würde der illegale Handel vor allem durch hohe Pro­fitmöglichkeiten, neue Technologien und die kriegerischen Konflikte weltweit.

Sinn stellte am Dienstag exemplarisch verschiedene Felder der OK heraus. Während der Zigarettenschmuggel nach wie vor das Hauptbetätigungsfeld solcher Gruppierungen bei Steuer- und Zolldelikten darstelle, wachse die Produktpiraterie. Das Ge­schäft mit gefälschten Arzneimitteln sei mittlerweile profitabler als das mit Drogen: »Gefälschte Po­tenzmittel sind lukrativer als Heroin«, so Sinn.

Der bei der Präsentation am Dienstag ebenfalls auf dem Podium sitzende CDU-Innenpolitiker Cle­mens Binninger schlug zur Bekämpfung der kriminellen Wirtschaft lediglich stärkere Kontrollen, vor allem der Postsendungen, und eine enge Vernetzung von Zoll- und Polizeibehörden, sprich eine Ausweitung des Überwachungsstaates, vor. Gesellschaftliche Ursachen für das Anwach­sen der kriminellen Ökonomie oder gar Zusammenhänge mit der kapitalistischen Produktionsweise wurden bei der Veranstaltung freilich nicht beleuchtet.