Keine Heilung für Arme

Geheimer Forschungsgegenstand: Der Vertrag des Chemiekonzerns Bayer mit der Kölner Uni bleibt unter Verschluss Foto: Martin Meissner/AP Photo

Die Universität Köln kooperiert mit der Bayer AG, die Uni Mainz mit der Boehringer-Ingelheim-Stiftung, einem Anhängsel des gleichnamigen Pharmaunternehmens. Wie sie zusammenarbeiten, zu welchem Zweck und wessen Nutzen, soll keiner wissen. Im Fall Mainz erzwang ein Richterspruch die Offenlegung der Verträge. Gegenteilig entschied Justitia vor zwei Jahren in der Causa der Kölner Uni. Ihr Kontrakt mit dem deutschen Chemiegiganten bleibt unter Verschluss. Das alles macht argwöhnisch. Was hat eine öffentliche, dem Gemeinwohl verpflichtete Einrichtung mit einem Weltkonzern am Laufen, was die Öffentlichkeit nichts angeht? Oder anders herum: Dient vielleicht das, worum es geht, gerade nicht dem Gemeinwohl?

Davon muss man ausgehen. Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse (TK), hatte anlässlich der Vorstellung des »TK-Innovationsreports« im September 2015 moniert, die Arzneimittelhersteller forschten am Bedarf der Patienten vorbei. »Die Innovationen fokussieren auf die falschen Bereiche, Forschung findet erkennbar nicht dort statt, wo sie benötigt wird.« Statt dessen stünden Indikationsgebiete im Vordergrund, von denen die Industrie die größte Rendite erwarte. Ein Jahr später, zum Erscheinen der Nachfolgestudie, bemerkte Baas: »Obwohl sich die Qualität der neuen Arzneimittel des Jahres 2013 gegenüber denen des Jahres 2012 nicht verbessert hat, haben wir in einem vergleichbaren Zeitraum das Doppelte bezahlt.«

Im globalen Kontext sind die Mechanismen noch viel verheerender. »Innovative« Präparate werden vornehmlich für solche Krankheiten gefertigt, die in den kapitalistischen Zentren des Westens verbreitet sind und sich entsprechend teuer verkaufen lassen. So kamen in den vergangenen Jahrzehnten haufenweise Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Störungen und Krebsleiden auf den Markt – viele davon ohne therapeutischen Mehrwert. Die Wirkstoffe gegen Tuberkulose lassen sich dagegen an einer Hand abzählen. Dabei sterben an Tuberkulose weltweit jährlich weit mehr als eine Million Menschen. Klassischen Tropenkrankheiten wie Malaria, Typhus, Ruhr oder der Chagas-Krankheit fallen täglich Zehntausende zum Opfer, trotzdem liegt der Anteil der entsprechenden Arzneien am Gesamtbestand laut Medico International im Bereich von unter einem Prozent. Umgekehrt würden 90 Prozent der Forschungsmittel für Krankheiten ausgegeben, die nur zehn Prozent der globalen Krankheitslast ausmachten.

Welche Rolle spielen bei all dem die Hochschulen? Tatsächlich sind die so etwas wie der Innovationsmotor im Bereich der Arzneimittelforschung. Vor allem leisten sie die nötige Grundlagenforschung, auf deren Basis die Industrie das Gros ihrer Produkte entwickelt. »Universities Allied for Essential Medicines« (UAEM) ist eine internationale Studierendenorganisation, die sich für gerechten Zugang zu Medikamenten weltweit und für bedürfnisorientierte Forschung einsetzt. Ihr Ableger an der Uni Heidelberg schreibt in einer aktuellen Broschüre, dass bis zu einem Drittel aller weltweit vermarkteten Medikamente aus Universitäten stammen. Ferner würden sie durch ihre Erkenntnisse »bei bis zu 47 Prozent aller hochinnovativen Erfindungen entscheidende Beiträge leisten«.

Allerdings profitieren davon einseitig die Pharmaproduzenten, mit denen die Hochschulen nicht selten eine unheilige Allianz eingehen. Im Rahmen von Kooperationen verkaufen sie ihre Patente an die beteiligten Unternehmen oder ermöglichen deren Verwertung mittels exklusiver Lizenzen. Mitunter verzichten die Unis dabei auf jede Art von Mitsprache, etwa derart, dass die Ergebnisse auch der Entwicklung günstiger Nachahmerpräparate (Generika) und dem Kampf gegen »Armutskrankheiten« zugute kommen müssen. Man darf sicher sein, dass sich solche Klauseln in der Geheimvereinbarung zwischen der Kölner Uni und Bayer nicht finden. Ein gewichtiger Teil der Erklärung: Jedes Jahr stecken private »Stifter« mehrere Milliarden Euro in die Forschung an Hochschulen. Angesichts leerer öffentlicher Kassen greifen Rektoren da nur zu gerne zu.