Laschet umgarnt FDP, Günther auch Grüne

Foto: Christian Charisius/dpa

Nachdem die CDU aus den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen als stärkste Kraft hervorgegangen ist, strebt sie eine schnelle Regierungsbildung an. Dies dürfte ihr umso leichter fallen, als die SPD nach ihrem Absturz am Dienstag bekanntgegeben hat, sie werde in die Opposition gehen. Damit steht eine große Koalition im bevölkerungsreichsten Bundesland nicht mehr zur Debatte. Die FDP aber ziert sich noch, mit den Christdemokraten unter Führung ihres Spitzenkandidaten Armin Laschet ein Bündnis einzugehen.

Laschet betonte am Dienstag in Düsseldorf, er wolle zügig Sondierungsgespräche mit der FDP aufnehmen. Die CDU hatte am Sonntag 33 Prozent der Wählerstimmen erhalten, die FDP 12,6 Prozent. Die beiden Parteien kämen zusammen im Landtag auf eine Mehrheit von nur einer Stimme. FDP-Chef und -Spitzenkandidat Christian Lindner stellte am Dienstag Bedingungen und forderte eine »rationale Energie- und Industriepolitik« für das Bundesland.

In Schleswig-Holstein nimmt die CDU, die dort am 7. Mai ebenfalls knapp als stärkste Partei aus der Landtagswahl hervorgegangen war, Kurs auf eine sogenannte Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen. Beide Parteien geben sich noch reserviert. Torsten Albig, amtierender SPD-Ministerpräsident in Kiel, erklärte unterdessen am Dienstag seinen Abschied von der politischen Bühne, nachdem seine Partei die Mehrheit an die CDU abgeben musste. Er kündigte an, weder einer künftigen Landesregierung noch dem neuen Landtag angehören zu wollen. Die FDP stellte derweil definitiv klar, dass sie keine Ampelkoalition mit SPD und Grünen eingeht.

Wahlsieger und CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther ließ mitteilen, für ihn habe »Jamaika absolute Priorität«. Umweltminister Robert Habeck, der die Grünen bei den Sondierungen vertritt, betonte, es sei dorthin noch ein »unendlich weiter Weg«.

Unterdessen ist die große Koalition im Saarland besiegelt: CDU-Landesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Vizechefin Anke Rehlinger unterzeichneten am Dienstag gut sieben Wochen nach der Landtagswahl den gemeinsamen Koalitionsvertrag. (mit Agenturen)