Polizei räumt ab

Giro vorbei: Nach dem Massensturz auf der 9. Etappe können viele Fahrer nur noch zuschauen Foto: Alessandro Di Meo/ANSA via AP

Bei der 100. Ausgabe des Giro d’Italia sind neun Etappen gefahren, und der Tross des Pelotons bewegt sich in nördlicher Richtung den Apennin hinauf. Die ersten Etappen der Rundfahrt sind fast schon traditionell von Sprints und den steten Versuchen geprägt, eine Fluchtgruppe zu etablieren und aus dieser heraus die Etappe zu gewinnen. Bei einer solchen Konstellation, die keine deutlichen Zeitunterschiede zwischen den Pedaleuren erwarten lässt, war es nur folgerichtig, dass die Führung täglich wechselte. Auf den ersten vier Abschnitten gab es vier verschiedene Etappensieger und somit Träger der Maglia Rosa, des Führungstrikots. Unter anderem gewann der deutsche Straßenmeister André Greipel das zweiten Teilstück auf Sardinien. Somit durfte der »Gorilla« (diesen Spitznamen erhielt Greipel aufgrund seiner körperlichen Konstitution) zum Giro-Jubiläum mit seiner Startnummer 100 das Rosa Trikot nach Cagliari tragen. Die erste Bergprüfung hinauf zum sizilianischen Vulkan Ätna gewann der Slowene Jan Polanc (Team Emirates) mit einem Parforceritt allererster Güte! Er schaffte es unmittelbar nach dem Start in die Ausreißergruppe, schüttelte sukzessive seine Mitstreiter ab, um nach 181 Kilometern als Solist zu triumphieren. Der folgende Tagesabschnitt brachte dann die bisher lustigste Episode des Giro. Der Slowene Luka Pibernik (Bahrain Merida) bejubelte frenetisch seinen Etappensieg in Messina, ignorierte dabei aber beharrlich, dass noch eine Runde zu fahren war. Er bemerkte seinen Fauxpas erst, als das Feld an ihm vorbeirauschte – nicht gewonnen, aber in steter Erinnerung.

Die 9. Etappe vor dem gestrigen Ruhetag führte das Peloton in die Abruzzen. Für die Bergankunft am Blockhaus wurde der erste Schlagabtausch der Favoriten prophezeit, ein Gradmesser für den weiteren Verlauf der diesjährigen Italienrundfahrt. Die Namensgebung des 2.100 Meter hohen Bergs datiert übrigens auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert, als es in Italien sehr attraktiv war, deutsche Begriffe für militärische Objekte zu nutzen. Auf dem Gipfel wurde damals zum Schutz vor Briganten, eine breite militante Protestbewegung gegen die Obrigkeit, ein Polizeiposten in eben einem Blockhaus errichtet. Auch heuer sollte die Polizei eine unrühmliche Rolle spielen. Am Beginn der Anfahrt zum Blockhaus parkte ein Uniformierter sein Motorrad so ignorant am Straßenrand, dass es die gesamte linke Flanke des mit 50 Sachen anrauschenden Pelotons abräumte. Ein Ausweichen war für die Fahrer nicht mehr möglich. Am stärksten von dem Massensturz betroffen war das Team Sky, so dass die Favoriten Geraint Thomas und Mikel Landa ihre Siegambitionen hier wohl schon begraben mussten. Der Brite verlor fünf Minuten, der Spanier gar eine knappe halbe Stunde.

Sportlich dominierte anschließend die Mannschaft Movistar um ihren Kapitän Nairo Quintana. Mit einem irrsinnigen Tempo fuhren sie in den Berg und starteten ein klassisches Ausscheidungsfahren. Nachdem immer mehr Fahrer abreißen lassen mussten, lancierte Quintana eine Attacke nach der anderen. Anfänglich konnten der Franzosen Thibaut Pinot (FDJ) und Lokalmatador Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) noch folgen, mussten dann aber den Kolumbianer ziehen lassen. Quintana zeigte deutlich, dass er momentan in den Bergen schwerlich zu schlagen ist. Er gewann souverän die Etappe und übernahm gleichzeitig die Führung im Gesamtklassement. Diese könnte er beim heutigen Zeitfahren aber schon wieder verlieren. Nur eine knappe halbe Minute hinter Quintana rangiert der Niederländer Tom Dumoulin (Sunweb). Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Rio ist ein ausgewiesener Spezialist in diesem Metier und hügelige, unrunde Zeitfahren liegen ihm. Entschieden ist der Giro noch lange nicht, 1.921 Kilometer sind noch zu fahren, und die nächsten zwei Wochen kann noch allerlei passieren.