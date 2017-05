Abzug der Bundeswehr aus der Türkei gefordert

Angesichts des von der türkische Regierung ausgesprochenen Verbots für Bundestagsabgeordnete, den Bundeswehr-Stützpunkt in Incirlik zu besuchen, erklärte Alexander Neu, Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss, am Montag:

Die Stationierung der Bundeswehr in Incirlik war von vornherein ein großer Fehler. Sie erlaubte es Erdogan, immer wieder Druck auf die Bundesregierung auszuüben und machte diese damit erpressbar. Spätestens nach dem Referendum in der Türkei sollte klar sein, dass es kein »Weiter so« geben darf. Die neuerliche Eskalation – ausgelöst durch die Asylgewährung für türkische Soldaten in Deutschland – sollte auch dem letzten Zweifler klarmachen: Der Bundeswehr-Einsatz in Incirlik muss sofort und komplett abgebrochen, die Soldaten sowie sämtliches Gerät müssen unverzüglich zurückgeholt werden. Sämtliche Waffenexporte in die Türkei müssen gestoppt werden. Einer Verlegung der Bundeswehr-Einheiten nach Jordanien, um von dort aus den Anti-IS-Einsatz weiter zu unterstützen, lehnt Die Linke konsequent ab. Denn der gesamte Anti-IS-Einsatz ist nicht nur politisch falsch, sondern auch völkerrechts- und verfassungswidrig.

Die Friedenskoordination Berlin richtete am Montag einen offenen Brief an die Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestages, Gesine Lötzsch (Die Linke), darin geht es um die Anschaffung von sogenannten bewaffnungsfähigen Drohnen:

Da die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages in Kürze beendet ist, gehen wir davon aus, dass die laufenden Ausschüsse – also auch der Haushaltsausschuss – bemüht sein werden, die für diesen Zeitraum geplanten Projekte zum Abschluss zu bringen. Seit 2013 gehen wir bundesweit gegen die Anschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen auf die Straße und sind außerordentlich besorgt, dass die Beschlussfassung zur Finanzierung des geplanten Drohnenkaufs zu diesen Projekten zählt. Wir lehnen die Anschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen ab. (...)

Der Physiker Dr. Marcel Dickow von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnt: »Wer glaubt, solche autonomen oder teilautonomen Funktionen mit Verbindung zum Waffeneinsatz durch definitorische Grenzen ausschließen zu können, verkennt die bereits heute stattfindende Nutzung von Assistenzsystemen in der Militärtechnologie.« Deshalb sei von der Bewaffnung unbemannter Systeme abzusehen. (...)

Sie, die Mitglieder des Haushaltsausschusses, sind die letzte Instanz, die durch Nichtbewilligung der Gelder diese Anschaffung von Kampfdrohnen mit ihren unabsehbaren katastrophalen friedensgefährdenden Folgen stoppen können. (…)

Das Wahlergebnis der NRW-Linken kommentierte Sebastian Weiermann in der Onlineausgabe von ­Neues Deutschland am Montag:

Sarah (sic!) Wagenknecht als Heldin der NRW-Linken, Proteste gegen Israel, an denen sich auch Islamisten beteiligten im Sommer 2014 – für viele Linke war Die Linke keine Option. Zu viele Widersprüche liegen zwischen den Überzeugungen der Linksradikalen und den Positionen der Partei. Die Linke in NRW nicht zu wählen ist ein logischer inhaltlicher Schritt. Man kann wenig dagegen sagen als Linker, der sich der gesellschaftlichen Emanzipation gegenüber verpflichtet fühlt.