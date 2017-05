Türkei untersagt Incirlik-Besuch

Foto: REUTERS/Tobias Schwarz/Pool

Die Türkei hat Bundestagsabgeordneten einen Besuch bei den deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik untersagt und damit die Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen weiter verschärft. Die Bundesregierung bezeichnete das Verhalten als »absolut inakzeptabel« und erwägt nun einen Abzug der Bundeswehr-Truppe. SPD, Linke und Grüne sprachen sich am Montag klar für diesen Schritt aus. Der Besuch der Obleute des Verteidigungsausschusses war für Dienstag geplant und bereits vor Wochen angekündigt worden. Am Samstag wurde die Absage dem Auswärtigen Amt mitgeteilt. Als Grund wurde die Gewährung von Asyl für türkische Offiziere in Deutschland genannt. Die Abgeordneten wurden am Montag informiert. Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Hellmich sprach sich dafür aus, den Abzug sofort einzuleiten. »Wir lassen uns nicht erpressen«, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presseagentur. Linke und Grüne halten den Abzug für längst überfällig. Die CDU forderte dagegen lediglich, »mit höherer Dringlichkeit alternative Stationierungsorte in Betracht zu ziehen« – etwa in Jordanien, Kuwait oder auf Zypern. Die Bundesregierung wollte zunächst abwarten, ob die türkische Seite doch noch einlenkt. Als »misslich« bezeichnete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Haltung Ankaras am Montag nach Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin. Sie wird nächste Woche beim NATO-Gipfel in Brüssel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.

Die Bundeswehr beteiligt sich von Incirlik aus mit »Tornado«-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug an Luftangriffen gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« in Syrien und im Irak. Auf der Basis sind etwa 260 deutsche Soldaten stationiert. Bereits 2016 hatte die Türkei Bundestagsabgeordneten über Monate hinweg den Besuch bei den deutschen Soldaten verweigert, weil der Bundestag in einer Entschließung die im Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Verbrechen als Völkermord anerkannt hatte. Im Oktober durften die Parlamentarier dann doch noch einreisen. (dpa/jW)