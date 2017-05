Wieder Fuß fassen

Vom Äußeren zum Inneren: Vielleicht geht der Protagonist nicht unter, weil so viele Vögel durch den Roman fliegen? Foto: Patrick Pleul dpa/lbn

Ein Mann richtet sich auf einer alten Segelyacht ein. Er wischt die Schränke aus, repariert die Luke, setzt den Herd und sogar den Fernseher instand. Im Bauch des Boots ist er vor Wind und Regen geschützt. Das Boot schwankt und schaukelt nicht, und es kann nicht untergehen. Aber schwimmen wird es auch niemals, denn es besitzt weder Mast noch Segel, und vor allem liegt es an Land – im Hof einer Autowerkstatt irgendwo inHamburg.

Ein starkes Bild hat Jens Eisel für den Seelenzustand seiner Hauptfigur in seinem Roman »Bevor es hell wird« gefunden. So versehrt sein neues Zuhause und er selbst wirken – Alex Hofmann, Mitte zwanzig, versucht nach zwei Jahren im Gefängnis wieder Fuß zu fassen. Die Auto­werkstatt ist ein Fixpunkt für Alex, sie gehört seinem besten Freund Norman, außerdem gibt es Carmen, die ein altes Kino führt, und schon bald taucht Linda auf, die Kellnerin aus dem »Bettys«. Eisels Figuren sind einfach und ehrlich und von einer beinahe verdächtigen Rechtschaffenheit. Denn da ist Alex’ Zeit im Gefängnis, und vor allem ist da sein großer Bruder Dennis, der damit irgend etwas zu tun hat. Eigentlich beginnt Alex’ Geschichte zehn Jahre vor seiner Entlassung, als er und Dennis mit der Mutter nach Hamburg kamen und nach zahlreichen Umzügen zum ersten Mal in ihrem Leben so etwas wie Beständigkeit erfuhren.

»Bevor es hell wird« spielt in einem Milieu, das selten in den Fokus der Literatur gerät. Auf dem Tisch stehen Bohneneintopf und Tiefkühlkuchen, die Möbel kommen aus dem Sozialkaufhaus, und Urlaub bedeutet drei Tage am Meer, und zwar höchstens alle paar Jahre. Meistens wird dieses Milieu als »Rand der Gesellschaft« bezeichnet, es könnte aber genausogut die »Mitte der Gesellschaft« heißen. Solche Zuschreibungen hängen vom Standpunkt ab, und Jens Eisel war schon in seinem ersten Buch, dem Erzählband »Hafenlichter« aus dem Jahr 2014, entschlossen, eine andere Position als die meisten Autoren einzunehmen. In den Rückblenden, kurz nach dem Neuanfang in Hamburg, als noch alles möglich scheint, lässt er seine Figuren dennoch von einem anderen Milieu träumen, vom Abitur, von einem Universitätsstudium, von einem Haus im Grünen. Solche Dinge liegen für manche Menschen jedoch in weiter Ferne, und als Alex und Dennis ihre Mutter verlieren, rücken sie noch weiter weg. Jetzt braucht Alex seine ganze Kraft, um auf seinen großen Bruder achtzugeben, den das Unglück mit größerer Wucht aus der Bahn wirft: »Ich dachte damals, dass ich verrückt werde. Am schlimmsten waren die Nächte. Kurz bevor es hell wird.« Dennis ist es, der als Kind im Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt zweimal gegen eine Glasscheibe lief, und schon damals kroch er nachts in Alex’ Bett. Irgendwann nach dem Tod der Mutter scheint Dennis sich zu fangen. Er geht zur Bundeswehr und verdient gutes Geld in Afghanistan – für das Haus im Grünen. Im Verlauf des Romans wird sich zeigen, dass dieser Preis zu hoch ist und dass selbst Alex ihn nicht retten kann.

Geschickt verschränkt Eisel die zeitlichen Ebenen. Während Alex wieder in Normans Autowerkstatt zu arbeiten beginnt, sich langsam der Kellnerin Linda nähert und dann doch einen bedrohlichen Absturz erlebt, wird seine Vergangenheit immer lebendiger – die Freundschaft mit Norman, lange Nachmittage im Kino und der Familienalltag, als die warmherzige Mutter noch lebte. Ungewöhnlich ist aber nicht nur Eisels Standpunkt, sondern auch seine Sprache. Sie ist an der schnörkellosen Erzählkunst eines Raymond Carver geschult, der stets nur Äußeres beschrieb und gerade dadurch bis ins Innerste seiner Figuren vordrang. Auch in »Bevor es hell wird« erfährt der Leser, was Eisels Figuren tun und sehen und hören, und nur selten, was sie denken oder wünschen. Akribisch beschreibt er etwa, wie Alex und Dennis zusammen mit ihrer Mutter die erste Wohnung in Hamburg renovieren, quälend langsam beschreibt er die Krankheit von Alex’ Mutter oder das erste Weihnachtsfest danach. Die Segelyacht, in der Alex sich einrichtet, scheint fast das einzige Bild im Roman zu sein – alles andere ist Oberfläche. Ob diese Sprache ein literarisches Programm darstellt oder der Sprachlosigkeit eines Menschen geschuldet ist, der sich selbst fremd geworden ist, bleibt offen.

Fast ebenso eindrücklich wie Eisels Sprache ist die Hoffnung, die immer wieder durchscheint. Schon auf der ersten Seite, im Moment von Alex’ Verhaftung, »wird es draußen gerade hell«. Im Verlauf des Romans leuchten immer mehr Lichter auf, ein Hund stiehlt sich in Alex’ Leben, und immer wieder flattern Vögel durch den Roman: ein Spatz, mit dem Alex kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis sein Brot teilt, ein Schwarm Wildgänse beim ersten und einzigen Urlaub am Meer und eine Eule, kurz bevor Dennis nach Afghanistan geht. Sie begleiten Alex auf seinem einsamen Weg, vielleicht geht er deshalb nicht unter. Am Ende ist er nicht mehr allein, und wer weiß, vielleicht schwimmt er sogar noch einmal im Meer.