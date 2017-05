Apfelkuchen für Rollschuhläufer

»Die Rollschuhtour« ist ein Teil aus dem dokumentarischen Episodenfilm »Familienglück« (Deutschland 2013), den Eric F. im Rahmen einer Projektwoche an einer Berliner Oberschule mit dem Handy gedreht hat. Wegen ungeklärter Rechtefragen ist er bislang nicht im Internet zu sehen.

Am Anfang jeder Folge steht Eric F. irgendwo rum und erklärt den Anlass des Geschehens. In »Die Rollschuhtour« erzählt er, seine Mutter sei auf die Idee gekommen, Rollschuhe für die ganze Familie zu kaufen, weil sie bei einem Spaziergang Menschen mit diesen Dingern an den Füßen gesehen und das ganz toll gefunden hatte. Wahrscheinlich aber waren es Inline-Skates, glaubt Eric F. Denn kein Mensch würde heutzutage Rollschuh laufen – nur jetzt eben seine Familie.

Keiner war davon begeistert, außer der Mutter. Und die war derart begeistert, dass sich niemand traute, dagegen zu sein. Eric F. meint, die Rollschuhe waren insgesamt so teuer gewesen, dass man nun wahrscheinlich den Sommerurlaub wieder nur zeltend verbringen könne. Denn zu den Rollschuhen mussten noch Knieschützer, Ellbogenschützer, Handschützer und Helme gekauft werden. Seine jüngere Schwester Marlene durfte als erste mit ihren pinkfarbenen Rollschuhen durch die Küche rollen – und knallte gleich mit der Nase gegen den Küchentisch. Das sieht man auch im Film.

Der zweite Versuch der Familie fand auf dem Hof statt. Man sieht, wie sich Mutter und Tochter an den Händen fassen, die Mutter verliert den Halt, fällt, reißt die Tochter mit und setzt sich mit ihrem gesamten Körpergewicht auf den Daumen des Kindes. Höllengeschrei. Der Vater spaziert langsam zum Ort des Geschehens heran und gibt gute Tips. »Fahr doch selber«, brüllt ihn die Mutter an.

Die letzte Szene des Films zeigt die gesamte Familie in einem Park beim Rollschuhlauf. Der Vater knallt als erster aufs Steißbein und muss sich für den Rest des Trainings auf die Wiese legen. Die Mutter schaut verbissen beim Rollen auf die Bahn. Sie kommt schlecht voran. Marlene steht mit ihren Rollschuhen die ganze Zeit an einer Laterne und hält sich fest. Nur Eric F. saust durch den Park wie ein Profi und grinst dabei. Inline-Skates waren gestern, ertönt seine Stimme aus dem Off.

Apfelkuchen für Rollschuhausflüge: Springform ausfetten. 125 g Puderzucker mit 125 g Butter und einem Eigelb verrühren. 125 g gemahlene Mandeln und 125 g Weizenmehl dazukneten. Teig auf wenig Mehl vier Millimeter dünn ausrollen, in die Form geben, einen etwa vier Zentimeter hohen Rand mitformen. Teig eine Stunde kalt stellen. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 1 kg Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, blättrig schneiden, auf den Mandelteig in die Springform geben, im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene etwa 40 Minuten backen. Gegen Ende der Backzeit 50 g Butter, 70 g Zucker, 50 g Sahne und einen TL Honig mischen, unter Rühren kochen. Topf vom Herd nehmen, 100 g gehobelte Mandeln und eine Prise Zimt unterrühren. Röstmasse auf dem vorgebackenen Apfelkuchen verteilen, weitere 20 Minuten backen, bis die Mandelmasse eine goldbraune Farbe hat.