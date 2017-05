Die Märzrevolutionärin

Foto: wikimedia.org/public domain

Rebellion und politisches Denken waren ihr nicht in die Wiege gelegt. Und doch wurde sie eine Frau, die sich mit aller Kraft für die Ideale der Revolution von 1848 einsetzte – und sich gegen die Benachteiligung von Frauen in allen Bereichen des Lebens auflehnte. Vor 200 Jahren, am 10. Mai 1817, wurde Emma Charlotte Siegmund als drittes Kind eines wohlhabenden und angesehenen Kaufmanns geboren, der ein gutgehendes Seidenwarengeschäft betrieb. Die Familie Siegmund war jüdischer Herkunft, bekannte sich aber zum Protestantismus. Emma bekam eine umfassende Bildung, beherrschte mehrere Sprachen, musizierte und begann zu dichten. Einerseits führte sie ein luxuriöses Leben im Biedermeier-Berlin, andererseits fiel sie schon früh durch Regelverstöße auf. Sie liebte schnelles Reiten, Baden an verbotenen Stellen und Pistolenschießen. Die französische Julirevolution und der polnische Aufstand gegen die zaristische Fremdherrschaft 1830 trugen ebenso wie das Hambacher Fest 1832 zu ihrer Politisierung bei. In ihren Tagebucheinträgen aus jenen Jahren kritisierte sie den Adel heftig und forderte die Gleichberechtigung aller Menschen. Ihr emanzipatorischer Anspruch führte häufig zu Auseinandersetzungen mit den Eltern und im Freundeskreis. Sie konnte und wollte sich nicht damit abfinden, als Frau eine niedrigere Stellung zugewiesen zu bekommen als ein Mann. »(…) oft überhaupt kommt’s mir vor, als glaubten die Männer, wir wären nur zum Vergnügen in der Welt, zum Spaß für sie, und das ist der Punkt, der mich rasend machen könnte«, schrieb sie in ihr Tagebuch. Und weiter: »Man gibt uns von allen Dingen nur die Schale – so von den Wissenschaften, so von der Kunst und wehe der, welche es verriet, dass ihr Auge sich dem Kern näherte oder nähern wollte.« Mit der für sie vorgesehenen Rolle wollte sie sich nicht abfinden. Auch ihre Liebes-und Freundschaftsbeziehungen wollte sie selbst wählen. Aus der Begeisterung über den formvollendeten, revolutionären Duktus von Georg Herweghs »Gedichte eines Lebendigen« entwickelte sie eine tiefe Zuneigung zu dem sozialistisch-revolutionären Dichter (1817–1875). Er erwiderte ihre Gefühle, und schon kurz nach ihrer ersten Begegnung 1841 galten die beiden als verlobt.

Sie heirateten 1843 im Schweizer Exil, weil Herwegh aus Preußen und Sachsen ausgewiesen worden war. Fortan führten sie das schwierige und oft von materieller Not geprägte Leben eines politisch verfolgten Paares. Von der Schweiz aus gingen die Herweghs im gleichen Jahr nach Paris, wo ihr erstes Kind Horace geboren wurde. Ihre Nachbarn dort waren Jenny und Karl Marx, mit denen sie befreundet waren. Dank Emmas »Mitgift« und den Einkünften aus Georgs literarischem Schaffen verfügten sie zunächst über ausreichend Geld. Emma wurde politisch aktiv. Sie richtete einen literarisch-politischen Salon ein, hielt Reden auf Handwerkertreffen und näherte sich den Ansichten des Anarchisten Michail Bakunin an. Im Zusammenhang mit ihrem Engagement für die polnische Befreiungsbewegung ab 1846 gelang es ihr mit großem Mut und Geschick, Hafterleichterungen für in Berlin eingesperrte polnische Revolutionäre zu erwirken, sie zu besuchen und ihnen wichtige Informationen zu überbringen. Die Umwandlung von Todesurteilen in Festungshaft war ebenfalls auf ihr Engagement zurückzuführen. Während der 1848er Revolution kämpfte Emma Herwegh als einzige Frau unter 649 Männern mit der Waffe in der Hand in der Deutschen Demokratischen Legion für eine Republik, in der soziale Gerechtigkeit, Wohlstand und Bildung für alle realisiert werden sollten.

Doch das Vorhaben der Legion, sich in Baden mit anderen Revolutionären zu vereinigen, scheiterte. Auf Georg Herwegh und »sein verfluchtes Weib« wurde eine hohe Kopfprämie ausgesetzt. Mit Unterstützung von Bauern gelang ihnen die Flucht. Trotz der Entbehrungen im Exil blieb Emma Herwegh dem revolutionären Kampf treu. Sie war nun dreifache Mutter, und die finanzielle Unterstützung durch ihren Vater wurde immer spärlicher. Sie half dennoch italienischen Revolutionären, sammelte Geld für ihren Befreiungskampf und übersetzte Schriften ihres Anführers Giuseppe Garibaldi.

1866 konnten die Herweghs aufgrund einer Amnestie nach Deutschland zurückkehren. Emma Herwegh war nun völlig verarmt. Sie schrieb Bettelbriefe an Freunde, was nicht leicht für sie war, denn ihre politischen Positionen wollte sie weiter nicht aufgeben. Nach dem Tode von Georg Herwegh im April 1875 widmete sie sich hauptsächlich der Herausgabe der Werke des bedeutenden Dichters. In den 1890er Jahren lebte sie in Paris, wo der junge Literat Frank Wedekind die über 70jährige kennenlernte. Er war von ihr tief beeindruckt, und zwischen beiden entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Emma Herwegh verschaffte dem Dichter Zugang zu den literarischen und künstlerischen Salons ihrer Freundinnen. Sie starb am 24. März 1904.