Foto: BiberbaerWikimedia/CC BY-SA 3.0

Eine eigenwillige Aufführung der Kafka’schen »Verwandlung« gibt es heute und morgen auf dem Theaterschiff in Potsdam vom Kollektiv Lucanus zu sehen. Unter der Regie von Susanne Laser ist Gregor Samsa kein Käfer, gottlob, er glaubt nur, er sei einer. Er behauptet es, um nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Er kann und will nicht mehr weiter in einem Trott, der ihn zum Maschinenmenschen degradiert hat. »Die Verwandlung« wurde von der Regisseurin mit zwei Spielern ganz gesellschafts- und arbeitskritisch interpretiert, die Samsa-Familie wird weitgehend außer acht gelassen.

Sehr schön an dieser Aufführung ist der Anfang. Zwei Menschen, eine schlanke Frau und ein dickerer Mann, tanzen eine Art kapitalistischen Reigen in einer entfremdeten Automatenwelt, die sie ununterbrochen zum Tippen auf Tastaturen anhält. Dabei greifen ihre vier Arme – wenn die Frau hinter dem Mann steht – tatsächlich käferhaft nach der Außenwelt, was eine sehr gelungene Choreografie ist. Tag für Tag malen sie sich gegenseitig tiefere Ringe unter die Augen. Nur wenn sie nachts unter einer dünnen Plastikplane ineinander verknäuelt einschlafen, haben sie für kurze Zeit etwas Frieden. Dann geht’s wieder los mit dem automatenhaften Gehetze.

Eines Tages lässt Gregor sich morgens nicht mehr aus der Plane wickeln, er bleibt einfach stehen, wie ein Rädchen im Getriebe, er setzt aus, als ob ein Fließband stehen bliebe. Die Schwester ist verzweifelt. In diesem Moment beginnt eigentlich erst das Stück, bis dahin war alles Tanz, Performance, Pantomime mit Gitarre und Schlagzeug. Die Schwester leitet nun das Sprechstück ein, mit dem Satz: »Wir müssen doch aufstehen, … zur Arbeit gehen!« Und Gregor Samsa entgegnet: »Ich bin ein Käfer!« Und dabei bleibt er. »Mein Zustand ist nicht Unglück, es ist ein Doppelleben« Und dann, sehnsuchtsvoll: »Ich könnte den Kilimandscharo besteigen«.

Nun ja, die Schwester kämpft noch eine Weile mit ihm, dann resigniert sie und später, als er sich immer noch nicht rührt und beharrt, über Wochen, wie man erfährt, da erschlägt sie ihn langsam und stetig. Mit eben der Tastatur, an der sie vorher immer tippen und tippen und tippen mussten.

Susanne Laser hat für dieses Stück nicht nur den Text der Verwandlung herangezogen, sondern auch Briefstellen, Tagebuchsequenzen. Insofern ist es eine Auseinandersetzung mit Kafka selbst geworden. Eine starke, performative Aufführung mit einer extra dazu komponierten Musik, die an Schönberg erinnert, skurril, kreischend, maschinenhaft, empfehlenswert.