Li Qian ist der Schlüssel

Die Partien mit ihr dürften am Freitag entscheidend sein: Li Qian Foto: SERGEI ILNITSKY/EPA

In allen Spielsportarten etwa gleichermaßen beliebt ist die Spruchweisheit »Offense wins games, defense wins championships« (Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften). Es gibt dafür ausreichend Belege, aber hin und wieder auch Gegenbeweise, was dann natürlich besonders erhebend ist für die Freunde lustvoller Angriffsattacken. Tischtennis ist eine Sportart, in der die beiden Spielphilosophien besonders starke Kontraste bilden.

Topangreifer tun sich oft enorm schwer gegen Defensivspezialisten, die beinahe jeden Ball noch aus aussichtslosester Lage zurück auf die Platte bringen, bis schließlich der zigste brachiale Schmetterball des Gegners im Netz landet oder danebengeht. Für Zuschauer sind das faszinierende Duelle, die in der Regel mit staunenden Augen und offenen Mündern verfolgt werden. Die Gefühlswelt der Akteure ist dabei durch scheinbar stoische Ruhe auf der einen Seite und zunehmende Verzweiflung auf der anderen gekennzeichnet. In solchen Partien scheinen die Positionen, welche die Kontrahenten in nationalen oder internationalen Ranglisten einnehmen, immer wieder außer Kraft gesetzt, weil es sich eben um keine »normalen« Matches handelt.

Die Frauen des TTC Berlin Eastside bilden ein überaus angriffslustiges Team, das von Polens 26maligem Meister KTS Tarnobrzeg ist durchweg mit Abwehrspezialistinnen besetzt. Am Freitag, 18.30 Uhr, treffen die beiden Vereine im Champions-League-Rückspiel im Freizeitforum an der Marzahner Promenade aufeinander. Eastside muss einen 2:3-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, das am Sonntag an der Weichsel verlorenging – die erste Niederlage der Berlinerinnen seit Januar 2015. Zuvor hatten sie 67 Begegnungen in Meisterschaft, Pokal und CL für sich entscheiden können.

Eastside und Tarnobrzeg zogen schon im Vorjahr ins Endspiel der Königsklasse ein, da gab es in beiden Begegnungen Eastside-Siege: 3:2 auswärts, 3:0 daheim. Diesmal wird es schwieriger. Das liegt auch an Tarnobrzegs Spitzenakteurin Han Ying, einer chinesischstämmigen Deutschen. Die Rangliste des Deutschen Tischtennisbundes führt sie genauso an wie die europäische. In der Weltrangliste ist sie auf Rang neun notiert. Im Vorjahresfinale war Han gesundheitlich angeschlagen. In der vergangenen Woche gewann sie im Hinspiel gegen die Berlinerin Petrissa Solja, verlor aber gegen Shan Xiaona . Die beiden weiteren Punkte zum 3:2-Sieg der Polinnen holte die überraschend starke Li Qian, die sowohl Shan als auch Solja schlug.

Am Freitag in Marzahn dürften die Partien gegen Li entscheidend dafür sein, ob Eastside zum vierten Mal nach 2012, 2014 und 2016 die Champions League sowie zum dritten Mal das Triple (Meisterschaft, Pokal, CL) gewinnt. Bei beiden Teams brüten die Verantwortlichen über den Strategieentwürfen für das Finale furioso im Osten der Stadt: Welche Aufstellung ist geeignet, wer wird Nummer eins, wer zwei, wer drei? Und soll man sich im Zweifel hinten absichern oder auf Angriff setzen? Bis zur Antwort ist »Robinson Crusoe« Pflichtlektüre: Warten auf Freitag!