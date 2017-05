Milliarden für Bildung benötigt

Mehr als zehn Kinder müssen Erzieherinnnen betreuen. Wissenschaftler empfehlen ein Verhältnis von eins zu sieben Foto: Jens Büttner/dpa

Auch am Montag ging der 28. Gewerkschaftstag der GEW weiter, der bereits am Samstag begonnen hatte. Das höchste Verbandsgremium bestätigte die bisherige Bundesvorsitzende Marlis Tepe im Amt. Inhaltlich will sich die Gewerkschaft für Milliardeninvestitionen in die Bildung sowie für bessere Arbeitsbedingungen für pädagogische sowie wissenschaftliche Beschäftigte einsetzen. Deutlich wurde aber auch, dass die Delegierten ein weiteres Thema beschäftigt: das Verhältnis zur Schwestergewerkschaft ver.di.

»Den Fachkräftemangel spüren wir schon jetzt«, sagte Tepe am Montag auf einer Pressekonferenz am Rande des Gewerkschaftstags. So sei etwa die Entlohnung von Erzieherinnen oder Grundschullehrerinnen derzeit zu gering, in der Folge würden sich nicht genügend Menschen für die Tätigkeiten entscheiden. »Diese Tätigkeiten müssen aufgewertet werden«, so die GEW-Bundesvorsitzende. An den Universitäten sei zudem prekäre Beschäftigung vorherrschend: Der großen Mehrheit der wissenschaftlichen Angestellten würden lediglich befristete Arbeitsverträge angeboten. Um dem entgegenzuwirken, müssten 50.000 reguläre Dauerstellen geschaffen werden.

Auch abgesehen von den Arbeitsbedingungen gebe es im Bildungsbereich Probleme. An den Universitäten kämen auf einen Professor im Schnitt 67 Studenten. Im Kindergartenbereich müsse sich eine Fachkraft bisweilen um mehr als zehn Kinder kümmern – obwohl Wissenschaftler ein Verhältnis von 1:7 empfehlen würden. »Wir brauchen jetzt dringend ein Kitaqualitätsgesetz«, sagte Tepe. Dringend müssten zudem Schul- und Universitätsgebäude saniert werden.

Würde man die Missstände beheben wollen, müssten Milliarden ausgegeben werden. Tepe bezog sich hierbei auf eine Berechnung der Kreditanstalt für Wiederaufbau: 34 Milliarden Euro müssten aufgewendet werden, um den bestehenden »Investitionsstau« zu beenden. Den anstehenden Bundestagswahlkampf werde die GEW nutzen, um für derartige Ausgaben zu werben.

Die bisherige Bundesvorsitzende war wenige Stunden zuvor am Montag wiedergewählt worden. Sie war als einzige Kandidatin angetreten. Von 408 möglichen Stimmen entfielen 291 auf sie. 86 Delegierte votierten gegen Tepe, 31 enthielten sich. Auf Nachfrage von jW zeigte sich Tepe erfreut über das Resultat: »Ein ›sozialistisches Ergebnis‹ hätte ich nicht gewollt.« An ihrer Person habe sie keine Kritik bemerkt, so Tepe. Doch einige Gewerkschafter hätten sich wohl bessere Ergebnisse bei vergangenen Tarifverhandlungen erhofft. »Die Kolleginnen und Kollegen sind unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen und wünschen sich Änderungen.« Doch die ließen sich nicht so leicht erreichen.

Tatsächlich hatten mehrere Delegierte zuvor mangelhafte Tarifabschlüsse beanstandet. So kritisierte eine Kollegin, dass es in den Verhandlungen mit den Bundesländern nicht gelungen war, die Löhne der angestellten Lehrer jenen Gehältern anzunähern, die verbeamtete Kollegen bekommen. »Die GEW muss auf einer gleichmäßigen Bezahlung der Lehrer unabhängig von ihrem Status bestehen«, so die Gewerkschafterin.

Auffällig oft kam die Rede auf das Verhältnis zur Gewerkschaft ver.di. Sowohl die GEW wie auch ver.di organisieren derzeit Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Doch die entscheidenden Tarifverhandlungen werden von ver.di geführt, die GEW hat in ihnen die Rolle eines Juniorpartners.

Vertreter diverser Landesverbände kritisierten dabei die Vorgehensweise von ver.di. In einigen Regionen werde die GEW nicht einmal über Streiktage der Schwestergewerkschaft informiert. Andernorts organisiere die GEW zwar mehr Beschäftigte, doch ver.di dominiere die gemeinsamen Kundgebungen. Andererseits monierten Delegierte, dass zwar Politiker verschiedener Parteien auf dem Gewerkschaftstag sprechen durften, nicht aber der ebenfalls anwesende ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.

»Auf dem Gewerkschaftstag von ver. di hat mich Frank Bsirske nicht einmal gegrüßt«, entgegnete Marlis Tepe. Sie führte aus, wie schwierig sich das Verhältnis zur Schwestergewerkschaft mittlerweile gestalte. Regelmäßig müsse sich Tepe die Aufforderung anhören, ihr Verband solle sich schlicht in ver.di eingliedern. Zudem drohe im Dachverband, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, Ärger: Bisher ist die GEW von der dort bestehenden Regelung »Ein Betrieb, eine Gewerkschaft« ausgenommen. Nun gebe es aber Bestrebungen, das Prinzip auch auf die Bildungsgewerkschaft anzuwenden. In Firmen, in denen der Verband in Konkurrenz zu ver.di steht, könnte das zu seiner Verdrängung führen.

Gegenüber jW äußerte sich Tepe abermals zum Thema. »Frank Bsirske und ich verstehen uns gut«, so Tepe. Es gebe für beide Organisationen ein großes Potential unter jenen Beschäftigten, die noch nicht organisiert sind. Nach dem Gewerkschaftstag werde sich die GEW-Leitung mit jener von ver.di treffen, um über die weitere Zusammenarbeit zu sprechen.