Digitalkongress »re:publica« eröffnet

Foto: Gregor Fischer/re:publica

Das traditionell von der Politik unabhängige Treffen der Hacker, Netzaktivisten und Digitaltechniker scheint immer staatstragender zu werden. Auf der Gästeliste des am Montag in Berlin eröffneten dreitägigen Kongresses »re:publica« stehen nicht nur der türkische Journalist Can Dündar und der frühere Schachweltmeister Garri Kasparow, sondern auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Sozialministerin Andrea Nahles (beide SPD). Und zum Auftakt sprach Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem seltsamen Motto »Love Out Loud«, das gegen »Hate Speech« und Falschmeldungen im Internet gerichtet sein soll. Bis einschließlich Mittwoch werden bei der »re:publica« und der begleitenden »Media Convention« mehr als 1.000 Redner auf den Bühnen stehen, mehr als 8.000 Besucher aus Dutzenden Ländern wurden erwartet.

Zum Auftakt stellten verfolgte Journalisten und Aktivisten die Pressefreiheit in den Mittelpunkt. Michael Müller betonte bei der Eröffnung den Wert freier und unabhängiger Medien. Berlin stehe wie keine andere Stadt für Liberalität, Offenheit und Toleranz, für Freiheit und Internationalität, sagte er.

Der türkische Journalist und Dokumentarfilmer Can Dündar, der am Montag vormittag als Überraschungsgast auftrat, warb für Solidarität mit inhaftierten Journalisten. Der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet berichtete von einer Gruppe Kollegen, die seit 190 Tagen in der Türkei im Gefängnis säßen, nur weil sie ihrem Beruf nachgegangen seien. »Es gibt kein Recht und keine Pressefreiheit in diesem Land«, sagte Dündar, der derzeit in Deutschland lebt und arbeitet. Er rief dazu auf, auch von Deutschland aus die Betroffenen zu unterstützen.

Auch Journalisten und Aktivisten aus Ungarn, Ägypten und Polen berichteten von zum Teil schweren Einschränkungen der Pressefreiheit in ihren Ländern. »Ungarische Journalisten waren wie der Frosch in einem Topf mit Wasser, das langsam zum Kochen gebracht wird«, sagte Marton Gergely, der stellvertretende Chefredakteur der eingestellten ungarischen Oppositionszeitung Nepszabadsag. Die Medien in seinem Land hätten die Bedrohung erst zu spät erkannt und sich auf politische Grabenkämpfe eingelassen, anstatt Neutralität und Solidarität miteinander zu bewahren. Der ägyptische Netzaktivist und Sicherheitsforscher Ramy Raoof forderte die Anwesenden dazu auf, Anfragen bei Regierungen zu stellen und alle Informationen im Netz zu veröffentlichen, um bedrohten Akteuren der Zivilgesellschaft in Ägypten zu helfen.

Thema auf der Tagung war am Montag auch das sogenannte Darknet. Für viele Journalisten ist es mittlerweile oft der einzige Weg für eine freie Kommunikation. Das Darknet-Netzwerk sei ein »probates Mittel« dafür, sagte Daniel Moßbrucker von der Organisation »Reporter ohne Grenzen«. Auch im Iran und in China werde es nicht nur von Journalisten viel genutzt, um die Zensur zu umgehen, sagte Moßbrucker. »Im Moment sehen wir gerade, dass in der Türkei die Nachfrage deutlich größer wird.« Trotz seines schlechten Rufs als Tummelplatz für Kriminelle werde das Darknet nach Schätzungen zu 50 bis 60 Prozent von legalen Nutzern verwendet, sagte Andreas May, Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Software Tor werde im Schnitt von zwei Millionen Menschen weltweit genutzt, auch er selbst greife für sensible Datenpakete darauf zurück. (dpa/jW)