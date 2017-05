Jeder tanzt für sich allein

»Ich bin alles, was ich habe auf der Welt. Ich bin alles, was ich will.« Lars Montags Komödie ist ein Triptychon der Traurigkeiten Foto: x-verleih

»Einsamkeit und Sex und Mitleid«. Klingt wie der Befindlichkeitskanon eines Postpubertierenden. Oder nach der deutschen Nationalhymne. Und ja, die Komödie von Krimiroutinier Lars Montag hat von beidem etwas. In aberwitzigen Episoden flippt etwa ein pensionierter Wutbürger (Bernhard Schütz) vor der Fleischtheke aus, weil seine geliebten Wurstabschnitte aus dem Sortiment genommen wurden, oder ein strammer Oberlippenbartträger (Jan Henrik Stahlberg) beschimpft minderjährige Mitreisende im ICE als Bimbos und ihre Begleitung als Affenmutti. Dieser bezieht für seine Pöbeleien später Prügel, für jenen gibt’s eine Scheibe Mortadella zum Trost.

Zum Panoptikum überdrehter Charaktere, das Helmut Kraussers gleichnamiger Romanvorlage entstammt, gehören auch ein imkernder Familienvater, der sich von seiner Yoga und Veganismus praktizierenden Frau als Honigdieb beschimpfen lassen muss und nach Feierabend gern zärtlich zu Männern wäre, eine hyperfeministische Fotokünstlerin namens »Nixe 72« auf der Suche nach Tinder-Sex sowie eine 14jährige, die ganz schön staunt, dass ein gleichaltriger Libanese ihr hundert Euro bietet, um sie lecken zu dürfen. Nicht zu vergessen den verklemmten Christen, der sich selbst die Peitsche gibt, wenn Gott mal wieder stumm bleibt und ihn mit seinem Liebeskummer hängenlässt.

Über allen kreist als unheilvolles Omen ein Schwarm Krähen. Die stoßen sich manchmal an einer Fensterscheibe den Kopf – wohl auch als Metapher für alle, die in die Gemeinschaft nicht hineinkommen. Ein geduldiger Off-Erzähler überhöht die in Kapitel gegliederten Liebesanstrengungen der Großstädter. Manche kommen zusammen, andere nicht, wieder andere verlieren einander. In komprimierten Geschichten wird die Gleichzeitigkeit von Glück und Unglück, Trennung und Annäherung vermittelt. Der langen Reihe cineastischer Orgasmusmetaphern wird das Betätigen einer Klospülung hinzugefügt. Eine biestige Ärztin in ihren besten Jahren beanstandet die Leistungen ihres Callboys wie ein nickeliger Restaurantgast, der beim unschuldigen Kellner verwürzte Speisen reklamiert. »Das ist Vertragsbruch«, faucht sie nackt, »das ist Betrug.«

Die turbulente Komödie bietet bizarre Wendungen und von der Kindesentführung bis zum Mord so manchen Regelverstoß. Das Triptychon der Traurigkeiten reicht von elementarer Einsamkeit über unbefriedigenden Sex bis hin zu erbarmungswürdigen Schwächebekenntnissen. Inszeniert ist das zwischen der Reihenhaustristesse biederer Stadtrandbezirke und dem aufgesetzten Schick von Silent-Disco-Klubs, in denen jeder mit Kopfhörer für sich allein tanzt.

In meiner Lieblingsszene klebt sich der libanesische Teenager ein Bin-Laden-Bärtchen an, wirft einem rechtsversifften Polizisten auf offener Straße mit den Worten »Allahu akbar!« einen Rucksack vor die Füße und sucht das Weite. Eine Angstgestörte packt den vermeintlichen Sprengsatz und schleudert ihn beiseite. Der großkotzige Herrenmensch in Uniform heult. Bei Youtube abgeschaut, trotzdem lustig.

Gegen Ende erklingt ein Peter-Maffay-Cover des Schmusesongs »Du« mit zeitgenössischer Textvariante: »Ich bin alles, was ich habe auf der Welt. Ich bin alles, was ich will. Ich allein kann mich verstehen.«