Bis zu fünf Menschen auf neun Quadratmetern

Die Linksfraktion Hamburg kritisierte am Freitag das »Abschreckungskonzept« der Polizei anläss­lich des G-20-Gipfels im Juli:

In einem Großmarkt an der Schlachthofstraße in Harburg wird für den G-20-Gipfel eine Gefangenensammelstelle für bis zu 400 Personen errichtet. Eine Anfrage der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dazu jetzt nähere Details ans Licht gebracht. (…)In den Sammelzellen werden die Festgenommenen laut Senatsantwort gerade einmal 1,8 Quadratmeter Platz pro Person haben. Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion: »Bis zu fünf Menschen werden in eine neun Quadratmeter große Sammelzelle gepfercht. Sie müssen auf einer Pritsche sitzen und können über einen Türspion beobachtet werden. Bis zu einer richterlichen Entscheidung kann es maximal 48 Stunden dauern. Mit richterlicher Anordnung kann ein sogenannter Unterbindungsgewahrsam bis zu zehn Tage angeordnet werden. Es können also Menschen präventiv für die gesamte Zeit des G-20-Gipfels festgehalten werden. (…) Es sieht vielmehr so aus, als gehöre die Gefangenensammelstelle mit 70 Sammel- und 50 Einzelzellen zum Abschreckungskonzept der Polizei.«

Sabine Boeddinghaus, Vorsitzende der Linksfraktion und Abgeordnete aus Harburg: »An den G- 20-Protesten werden sich auch viele junge Menschen beteiligen. Nicht alle haben Erfahrungen mit Großdemonstrationen. Womöglich erleben einige von ihnen erstmalig eine Ingewahrsamnahme. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Unterbringung in solch engen Zellen, in denen nicht einmal Sanitäreinrichtungen vorhanden sind, zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.«

Die DKP trauert um Heinz Keßler, wie die Partei in einer Presseerklärung am Donnerstag mitteilte.

»Die Sache aufgeben, heißt sich selbst aufgeben.« Unser Genosse Heinz Keßler, ehemaliger Minister für Nationale Verteidigung der DDR und Armeegeneral a. D., geboren am 26. Januar 1920 ist am 2. Mai 2017 in Berlin im hohen Alter von 97 Jahren gestorben.

Arbeitersohn, Maschinenschlosser, Deserteur der deutschen Wehrmacht, Mitgründer des Nationalkomitees Freies Deutschland, Kämpfer der Roten Armee bei der Befreiung vom Faschismus, Mitgründer der Freien Deutschen Jugend, General der einzigen deutschen Friedensarmee, Verteidigungsminister der DDR, vom faschistischen Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt und politischer Gefangenen der BRD nach der Annexion der DDR – das sind einige Stationen einer unglaublichen Biographie.

Auf zahlreichen Veranstaltungen seiner Partei, der DKP, und auf den Pressefesten der UZ hat er partei- und klassenorientiert den Besuchern seine Lebenserfahrungen vermittelt. Heinz Keßler blieb sich und seiner Sache treu, als Antifaschist, Internationalist, Friedenskämpfer und Kommunist. Stets stand er auf der richtigen Seite der Barrikade. Er bleibt ein Vorbild für alle, die den aufrechten Gang üben wollen.

Wir trauern um unseren Genossen Heinz Keßler und werden in seinem Sinne für Frieden und für eine sozialistische Entwicklung weiterkämpfen.