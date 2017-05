Die Wähler blieben weg

Labour-Chef Jeremy Corbyn mit den Kindern einer Kandidatin seiner Partei am 4. Mai in Oxford Foto: Stefan Rousseau/PA via AP

Mit einer sagenhaft niedrigen Wahlbeteiligung von 35 Prozent gingen am vergangenen Donnerstag die Kommunalwahlen in England, Schottland und Wales über die Bühne. In Schottland und Wales wurden alle Stadtregierungen neu gewählt. In England nur 35, viele davon in eher ländlich geprägten Regionen.

Zusätzlich wurden erstmals in einer Reihe von englischen Regionen sogenannte regionale Bürgermeister gewählt. Diese sind in der Bevölkerung sehr umstritten. Entsprechend lag die Wahlbeteiligung hier bei nur 25 Prozent.

Die geringe Wahlbeteiligung bedeutet, dass große Teile der einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen sowie junge Wahlberechtigte der Wahl fernblieben. Für das Wahlergebnis sind somit überproportional viele Ruheständler und eher wohlhabende Personen verantwortlich. Die Unzufriedenheit mit dem lokalen politischen Personal hat sich bei vielen Menschen durch ein Wahlboykott geäußert.

Die sozialdemokratische Labour-Partei hat über 300 Stadtratssitze und die Kontrolle über zehn Stadtparlamente verloren. Am schmerzhaftesten dürfte der Verlust der Mehrheit in Glasgow sein. Hier war Labour 40 Jahre lang an der Macht. Nun gibt es in Glasgow keine klaren Mehrheiten mehr. Brian Smith, der Ortsvorsitzende der für die Beschäftigten der Stadtverwaltung zuständigen UNISON-Gewerkschaft, sagte der Wochenendausgabe der linken Tageszeitung Morning Star: »Arbeitskämpfe zwischen den Gewerkschaften und der Stadtverwaltung haben hier eine Rolle gespielt. Vielen Arbeitern und ihren Familien erschien die Stadtverwaltung als eine feindliche Kraft.«

Auch im nordenglischen Durham hat es einen viele Monate andauernden Arbeitskampf von Aushilfslehrern gegen die Sparpolitik der lokalen, von Labour kontrollierten Stadtverwaltung gegeben. Im offiziellen Twitter-Account der Streikbewegung hieß es kurz nach der Wahl: »Viele, die in den vergangenen Jahren Kürzungen durchgeführt haben, werden nun ihre Sessel räumen müssen.«

In Wales konnte Labour seine Mehrheiten in den großen Städten halten. In kleineren Ortschaften verlor die Partei Stimmen an unabhängige Kandidaten. Traditionell konservative Ortschaften gingen an die Tories zurück. Bei den Wahlen der regionalen Bürgermeister entsteht ein gemischtes Bild. Labour gewann die Wahlen in Liverpool und Manchester mit komfortablen Mehrheiten. Die Bürgermeisterwahlen in den Regionen West of England, Tees Valley und West Midlands konnten die konservativen Tories für sich entscheiden.

Ein großer Teil der konservativen Gewinne ging auf Kosten der rechtspopulistischen UKIP-Partei. UKIP verlor alle 145 Sitze in den Wahlkreisen, wo die Partei sich zur Wiederwahl stellen musste. Nur im nordwestenglischen Wahlkreis Burnley and Padiham konnte die Partei einen Sitz erringen. Hier hatte in früheren Jahren die faschistische British National Party eine aktive Präsenz gehabt. Nun sind allerdings die Tories in England zur Partei einer EU-Gegnerschaft von rechts geworden. UKIP konnte angesichts dessen kein eigenständiges Profil entwickeln.

Innerhalb der Labour-Partei und auf den Meinungsseiten der liberalen bürgerlichen Presse werden nun wieder die Messer gegen Labour-Chef Jeremy Corbyn gewetzt, der der Parteilinken zuzurechnen ist. Die Konservativen geben hingegen ihr Bestes, vor den Parlamentswahlen am 7. Juni nicht zu siegessicher zu erscheinen. Der Kampf sei noch nicht geschlagen, und es liege viel Arbeit vor der Partei, sagte Premierministerin Theresa May gegenüber britischen Medien am Wahlabend.

Inwieweit die Kommunalwahlergebnisse aussagekräftig sind, ist tatsächlich unklar. Bei den Parlamentswahlen ist mit einer höheren Wahlbeteiligung zu rechnen. Aus zahlreichen Städten wird berichtet, dass gerade junge Menschen sich massenhaft für die Wahlen registrieren. Laut mehreren Meinungsumfragen liegt Jeremy Corbyn unter 18-bis 24jährigen vorne und gewinnt unter den bis zu 40jährigen stetig an Unterstützung. Entsprechend gab Corbyn am Wahlabend auf einer Veranstaltung in Liverpool die Losung aus: »Jetzt gilt es erst recht, unser Profil zu schärfen und unser Programm unter die Menschen zu bringen.«