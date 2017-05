Tödliche See

Am Wochenende sind rund 6.000 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet worden. Am Samstag wurden in mehr als 20 Einsätzen rund 3.000 Menschen in Sicherheit gebracht, nachdem bereits am Freitag 3.000 Menschen gerettet worden waren, wie die italienische Küstenwache mitteilte. Am Freitag wurden zudem sechs Leichname von Schiffbrüchigen von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen aus dem Meer geborgen. Als ihr Rettungsboot im sizilianischen Catania eintraf, schloss eine Frau aus Syrien einen der Helfer in die Arme (Foto).(AFP/dpa/jW)