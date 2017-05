Foto: Christoph Schmidt/dpa

Mit einem »Lesen gegen das Vergessen« werden Sie an die Verbrennung von Büchern in Deutschland erinnern. Unter der Herrschaft der deutschen Faschisten wurden am 10. Mai 1933 die Werke diverser Autoren vernichtet. Führen Sie bitte etwas genauer aus, was damals geschehen ist.

An jenem Tag karrten Studenten im ganzen Land Bücher zusammen und warfen sie in die Flammen. In Berlin fand die Bücherverbrennung auf dem damaligen Opernplatz statt, der heute Bebelplatz heißt. Das war von langer Hand geplant, geschah zur selben Zeit an vielen Orten. Lange vorher hatte man die Liste der Werke zusammengestellt, die vernichtet werden sollten. Bücher etwa von Bertolt Brecht, Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Rainer Maria Rilke, Nelly Sachs oder Karl Marx warf man ins Feuer. Die Bücher sollten aus dem Gedächtnis der Menschen ausradiert werden – und damit auch die fortschrittlichen Gedanken, die in ihnen steckten.

Wer sollte mit der Vernichtung der Bücher getroffen werden?

Die Verbrennung war in erster Linie gegen Intellektuelle gerichtet. Doch unter den Schriftstellern, deren Werke zerstört wurden, befanden sich auch Führer der Arbeiterklasse, etwa Franz Mehring. Insofern wurden hier auch fortschrittliche Arbeiter angegriffen. Viele Menschen reagierten darauf, indem sie ihre Bücher versteckten. Bände wurden unter Dielen gesteckt, oft hatte man im Regal hinter der ersten Bücherreihe eine zweite, die kaum auffiel. Die Werke aufzubewahren war gefährlich, doch man wollte die in ihnen enthaltenen Gedanken retten. Damit sie einer weiteren Generation zur Verfügung stehen.

Heute sind die Texte in Deutschland nicht mehr von physischer Zerstörung bedroht. Dennoch kämpfen Sie »gegen das Vergessen«. Warum?

Derzeit können wir doch sehen, wie rechtes Gedankengut wieder in der Gesellschaft verbreitet wird. Dem muss man sich entgegenstellen. Ich erinnere hier an den berühmten Satz des italienischen Schriftstellers Primo Levi: »Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.«

Sie spielen auf die AfD an. Aus dem Umkreis dieser Partei ist zu hören, dass derzeit Gedanken ihrer Anhänger tabuisiert würden und man Texte aus ihrem Milieu zwar nicht unbedingt unterdrückt, aber ihre Verbreitung zu verhindern sucht.

Ich kann da nur meine Beobachtungen beschreiben. Über den Parteitag der AfD ist wesentlich umfangreicher berichtet worden als etwa über die Wahlen in Frankreich. Als der Parteitag lief, sah ich an einem Bahnhof gar einen Bildschirm mit Liveticker über die Zusammenkunft. Da gibt es nun wirklich keinen Nachholbedarf. Und wenn am 1. Mai die Nachrichtensendung eines öffentlich-rechtlichen Senders zunächst einen Beitrag über Herrn Höcke zeigt und erst danach einen über die Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds – nun, auch da stimmt etwas offensichtlich nicht bei der Bewertung der Relevanz der Themen.

Und wird den Werken, die damals unter großen Gefahren gerettet wurden, heute ein angemessener Grad an Aufmerksamkeit gewidmet?

Sehen Sie, kürzlich wurde die Debatte geführt, wie man mit Adolf Hitlers Buch »Mein Kampf« umgehen sollte. Man müsse sich damit auseinandersetzen, hieß es. Nun, das muss man in der Tat. Aber denken Sie etwa daran, mit wie wenigen Büchern man Schüler in Kontakt bringt. Wofür soll also Zeit in den Lehrplänen vorgesehen werden? Und darin besteht unser Anliegen: die Menschen, auch die Schüler, mit fortschrittlichem Gedankengut bekanntzumachen.

Dafür werden Sie, und mit Ihnen diverse Künstler und Literaten, öffentlich Texte vorlesen, die im Faschismus vernichtet wurden. Finden sich in den Texten von damals Gedanken, die noch für die heutigen Verhältnisse fortschrittlich sind?

Bei manchen Texten staunt man, wie aktuell sie sind. So etwa das »Angstgebet in Wohnungsnot« von Joachim Ringelnatz, das wir lesen werden. Es handelt von ständig steigenden Mieten, von Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie unterkommen sollen. Oder die »Reise ins elfte Reich«, ein Text, in dem sich Anna Seghers mit der Flucht von Menschen beschäftigt, damit, wie sie nicht aufgenommen werden, wie sie um Stempel, die dann doch nichts gelten, anstehen müssen. Situationen, wie man sie auch heute kennt.