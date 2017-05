Gemüsesalat

»Mir ist es egal, dass du hübsch bist, ich liebe dich trotzdem«, lautet ein Satz aus dem Film »Liebe hat zwei Gesichter« (USA 1996) von Barbra Streisand, der im Gedächtnis bleibt. Denn normalerweise klingen solche Sätze anders. Zum Beispiel so: Mir ist egal, dass du eine Kartoffelnase hast, ... Oder: Mir ist egal, dass du O-Beine hast, … Ein sogenannter Makel wird aufgrund der Einzigartigkeit der Person akzeptiert oder ignoriert oder sogar geliebt. Das macht ja die Liebe aus. Sie basiert nicht auf Äußerlichkeiten. Worauf sie basiert, kann hier aus Platzgründen leider nicht erläutert werden. Chemie, Magie, Hokuspokus oder auf einem Gesetz – wir forschen noch.

Theoretisch ist die Literaturprofessorin Rose Morgan (Barbara Streisand) bei diesem Thema in Topform. Sie kann sämtliche Werke der Weltliteratur herbeizitieren, wenn es um die Liebe geht und damit ihre studentische Zuhörerschaft im Hörsaal begeistern. Privat passiert nicht viel in diesen Dingen. Sie findet sich nicht schön und ist es deshalb auch nicht, obwohl sie es natürlich doch ist. Was der Mathematikprofessor Gregory Larkin (Jeff Bridges) sofort erkennt, der ihre Klugheit und Wärme schätzt und sie deshalb heiraten will. Einziger Haken dieser Romanze: Es soll kein Sex zwischen den Eheleuten stattfinden. Der habe ihn immer nur von wichtigen Dingen abgelenkt, so Gregory. Was er sich von einer guten Beziehung erhofft, sind gute Gespräche und Kraft fürs Bücherschreiben. Rose ist so verliebt in den gutaussehenden, klugen Mann, dass sie sich auf diese merkwürdige Bedingung einlässt.

Verschiedene Szenen im Film sind sehr gelungen. Allein für die Irritation, die Gregory überkommt – und für die Jeff Bridges mal wieder der absolut richtige Schauspieler ist, Irritation kann er wirklich super –, als ihn Rose trotz Abmachung versucht, im ehelichen Schlafzimmer zu verführen, lohnt es sich, den Film anzuschauen. Rose ist übrigens auch eine sehr gute Köchin. Und eine gute Esserin. Am liebsten isst sie heimlich, und dann Süßigkeiten. Dennoch bestellt sie sich regelmäßig einen Salat, aber nur wegen der Sauce. In einem immer wiederkehrenden Ritual sortiert sie zunächst alles raus, was ihr nicht schmeckt (fast alles) und kippt dann eine Extraportion Marinade darüber.

Gemüsesalat mit Saure-Sahne-Senf-Dressing: 600 g Gemüse (zum Beispiel grüner Spargel, Möhren, Kohlrabi) waschen, dann putzen oder schälen. In Stücke, Scheiben bzw. Stifte schneiden, in kochendem Salzwasser nacheinander jeweils drei bis fünf Minuten garen. Gemüse mit dem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen, kurz in einer Schüssel mit eiskaltem Wasser abschrecken, abtropfen lassen. In eine Schüssel geben. Vier EL Weißweinessig, 50 Milliliter Gemüsebrühe, 200 g saure Sahne, ein EL mittelscharfer Senf, ein EL Honig, zwei EL Sonnenblumenöl mit dem Schneebesen glattrühren. Dressing mit einem halben TL abgeriebener unbehandelter Zitronenschale, einen EL Zitronensaft, Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Salatsauce mit dem Gemüse mischen. Zwei EL gehackte Kräuter (Kerbel, Estragon, Petersilie) unterheben.