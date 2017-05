»High Potential«-Bespaßer des Tages:

Verleger Dieter von Holtzbrinck auf einer Handelsblatt-Veranstaltung. Sein Medienhaus ist Herausgeber der Zeitung Foto: Lukas Schulze/dpa

Satte 20 Seiten widmete das Handelsblatt am Freitag einem vom eigenen Haus ausgerichteten Event, das sich mit jedem McKinsey-Motivationstraining messen kann. Das Verlautbarungsorgan des Spitzenpersonals der Dax-Konzerne hatte just am Kampftag der Arbeiterklasse rund 800 »High Potentials« ins Berliner Tempodrom eingeladen.Die Nachwuchsführungskräfte trafen sich mit »Künstlern, Wissenschaftlern, Spitzensportlern und Topentscheidern« und widmeten sich der »Reflexion« über »Haltung« und »Werte«. Da ging es aber nicht etwa um die eigene Rolle in einem antidemokratischen Wirtschafts­system. Auch nicht um das Agieren von Konzernlenkern im globalen Verdrängungskampf auf dem Rücken von Abermillionen Menschen. Sondern um »Mut«, Hingabe« und »Achtsamkeit« (derzeit auch bei Managern beliebte Trainingsmethode zur Optimierung der eigenen Funk­tionsfähigkeit, falls hier jemand so was wie Philanthropie vermutet haben sollte).

Neben Auftritten von Konzernchefs wie Dieter Zetsche (Daimler) und Josef Käser (Siemens) gab es Konzerte sowie Spaß mit Lego-Steinen und Fitnessgummis. Käser, der sich »Joe Kaeser« nennt und dessen Jahresvergütung sich 2016 um 2,7 auf 8,4 Millionen Euro erhöht hat, schaffte es, den eigenen Konzern als eine Art volkseigenen Betrieb darzustellen. Seine Botschaft an die eigenen Mitarbeiter. »Es ist euer Unternehmen. Erhebt eure Stimme!« Die Kollegen Vorstandschefs ermunterte er, sich politisch zu engagieren, denn sie repräsentierten »große Gruppen von Stakeholdern«. Im Falle von Siemens bestünden diese aus »360.000 Mitarbeitern und ihren Familien, aus Tausenden von Zulieferern und über einer Million Aktionäre«. Und über aller Wohl wacht Joe, der nur deshalb die Kanzlerin auf ihren Reisen etwa in die USA begleitet und auf Bilderberg-Konferenzen und Weltwirtschaftsforen politisches Personal auf Linie bringt.