Höhenflug in China

Das erste in der Volksrepublik gebaute Mittelstreckenflugzeug hat erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert. Am Freitag hob der Jet vom Typ C919 am Shanghai Pudong International Airport unter dem Applaus von Ministern, Unternehmensvertretern und Schaulustigen zu einem eineinhalbstündigen Flug ab. Mit der Maschine soll auch den Marktriesen Airbus und Boeing Konkurrenz gemacht werden. Gebaut wurde C919 vom Staatsunternehmen Comac. Die Maschine made in China gilt als ein Prestigeprojekt und soll die Abhängigkeit vom Ausland verringern.(AFP/jW)