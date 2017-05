Ein Traum in Weiß

Eine Million Hamburger gesucht – von diesen beiden CDUlern: Nikolas Hill (l.) und Thorsten Kausch Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Man nehme eine Farbe oder Blume, eine Handvoll junger Leute, schwafle auf Twitter und Facebook über Freiheit und Demokratie – und fertig ist irgendeine politische Bewegung, die »Revolution« genannt wird. Gern in Ländern, deren Regierungen dem Westen nicht in den Kram passen. Die »Rosenrevolution« in Georgien zum Beispiel. Erinnert sich noch jemand an die »orange Revolution« in der Ukraine?

Diese Art politischer Einflussnahme ist vor allem eine Frage der Promotion und des Marketings. Man findet sie auch hierzulande. »Pulse of Europe« ist so eine zwischen Demagogie und Dampfplauderei changierende Bewegung, deren Formen stark an die früheren »Farbrevolutionen« erinnern. Wobei es gerade mal nicht darum geht, missliebige Regime wegzuputschen, sondern im Gegenteil um ihren Erhalt. Denn es läuft nicht mehr so rund für Europas Regierungen als Agenturen des Neoliberalismus. Also ruft die Bourgeoisie: All hands on deck!

Dieser Befehl wird auch in Hamburg gehört. Eine Initiative namens »Haltung Hamburg« will dort zum Familientreffen der »G 20« Anfang Juli möglichst viele Jubelperser generieren. Bis zum Gipfel wolle man eine Million Hamburger »zum Mitmachen anstiften« – ein stolzes Vorhaben bei einer Zahl von rund 1,5 Millionen Hamburgern über 18. Wie »Pulse of Europe« hat auch »Haltung Hamburg« eine gepflegte Website, die auf ein an Phrasen gewöhntes Publikum zielt. Kostprobe: »Haltung Hamburg ist ein Zusammenschluss von engagierten Hamburgerinnen und Hamburgern, die sichtbar und wirkungsvoll ein friedliches Zeichen für Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und eine pluralistische Gesellschaft setzen wollen.« Das ist Gauck-Deutsch und bedeutet frei übersetzt: Wir fürchten um unseren Stammplatz am Futtertrog und schlagen jedem den Schädel ein, der uns zu nahe kommt!

Die Welt sei »in Unordnung geraten«, analysiert man messerscharf und verkündet: »Wir zeigen Haltung. Und klare Kante.« Haltung und Kante, das klingt nach Helmut Schmidt, der schon 1962 als Innensenator die Sturmflut das Fürchten lehrte. So wie es jetzt Bürgermeister Olaf Scholz mit den zum Gipfel anflutenden linken Horden machen will. Da könnte »Haltung Hamburg« helfen. Natürlich hat man für das Projekt keine Sozis oder Grüne genommen, sondern zwei ausrangierte Politiker mit CDU-Parteibuch. Sie heißen Nikolas Hill und Thorsten Kausch und könnten optisch auch als grüne Hipster durchgehen.

Die beiden verbindet einiges. Sie hatten unter Scholz hohe Ämter inne, strickten an der Bewerbung Hamburgs für die Olympischen Spiele 2024 mit, haben wie der Senatschef offenbar nicht verwunden, dass das Volk »Nolympia« gesagt hat, und wollen den Neinsagern und dem Rest der Welt mit »G 20« zeigen, wie toll die Stadt und sie selber sind. Hill war Kultur-, später Justizstaatsrat unter Scholz, ab 2015 Geschäftsführer der Bewerbungsgesellschaft für Olympia, Kausch in der Geschäftsführung der städtischen Hamburg Marketing GmbH.

Nach der Olympia-Pleite haben die Herren in den Sack gehauen. Kausch hat einen Laden für »strategische Kommunikationsberatung« aufgemacht. Hill ist Geschäftsführer der Plot GmbH, Hamburger Ableger einer Agentur aus San Francisco. Beide machen mit Geschwafel über »Markenphilosophie« und dergleichen ihr Geld. Natürlich haben sie schon einen Schwung Promis als »Unterstützer« zur Fahne gerufen. Das reicht vom Gründer des Internetnetzwerks Xing, Lars Hinrichs, über Karl Dietrich Seikel, Aufsichtsratschef der FAZ, und Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, bis zum Chef der Szenebrause Fritz-Kola, Wolf Wiegert.

Eine Farbe hat die »Initiative« übrigens auch, gehört ja dazu. Hill und Kausch haben »Weiß« ausgesucht, weil das die Farbe des Friedens und der Neutralität sei. Man fordert die Hamburger auf, sich während des Gipfels weiß zu kleiden. Hill und Kausch wissen vermutlich nicht, dass Weiß seit der Französischen Revolution auch noch etwas anderes bedeutet. »Weißer Terror« steht für Maßnahmen der Konterrevolution. Die »Weißen« standen als Anhänger des Zaren in der Oktoberrevolution vor hundert Jahren in Russland den »Roten« gegenüber. Wie im Juli in Hamburg halt.